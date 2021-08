Les neuf parfaits étrangers de Nicole Kidman ont déjà battu le record d’une servante à Hulu

La série Hulu a reçu jusqu’à présent des critiques plutôt positives et les acteurs semblent avoir apprécié l’expérience. Par exemple, Bobby Canavale était plus que ravi de faire équipe avec la co-star de Thunder Force, Melissa McCarthy. Nine Perfect Strangers devrait durer huit épisodes, le final étant diffusé fin septembre. Nous verrons à quel point le nombre de téléspectateurs tient au fur et à mesure que le mystère continue de se dévoiler.

Le quatrième épisode de Nine Perfect Strangers, “Brave New World”, sort le mercredi 25 août sur Hulu.