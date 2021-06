Les neuf parfaits étrangers de Nicole Kidman: une liste de distribution mise à jour pour le thriller Hulu

Créé par David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing), Nine Perfect Strangers promet d’être un voyage sombre et sinueux, avec une collaboratrice fréquente de Kelley, Nicole Kidman, ouvrant la voie en tant que Masha, la directrice de Tranquillum House. Les neuf étrangers qui se sont inscrits pour la retraite coûteuse de dix jours cherchent tous à se transformer, et la mini-série de huit épisodes devrait donner aux téléspectateurs beaucoup de temps de qualité pour faire ce voyage avec le groupe éclectique. Voici un aperçu de qui représentera les participants à la retraite, ainsi que le personnel de Tranquillum House, et n’oubliez pas de vérifier pour plus de mises à jour à l’approche de la première du 18 août.