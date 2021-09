Les neuf saisons du célèbre The Office arrivent dans le catalogue HBO Max – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

The Office, la série humoristique amusante et à succès mettant en vedette Steve Carell, débarque avec ses neuf saisons dans le catalogue de la plateforme HBO Max.

L’histoire de cette production a comme protagonistes l’équipe de la société “Dunde Mifflin”, qui commence un documentaire où ils racontent leurs aventures et situations amusantes à l’intérieur du bureau montrant comment est la relation d’amitié et de haine entre collègues en même temps qu’entre tous Ils s’entraident pour résoudre certains types de conflits qui surviennent pendant la marche.

The Office est une série qui est devenue l’une des productions les plus populaires de la dernière décennie. Il a été créé par Greg Daniels et Ricky Gervais en 2005 et a remporté plus de 30 prix allant des Emmys de la “Meilleure série comique” à plusieurs reprises aux Golden Globes de la meilleure distribution et de la meilleure performance pour Steve Carell.

Les 188 épisodes qui composent toutes les saisons de la série sont arrivés sur HBO Max avec d’autres premières telles que la série animée Batman, les nouveaux épisodes de DC’s Stargirl, Scenes from a Marriage et les films Castaway, La meilleure nuit de votre vie, Looks qui tuent parmi beaucoup d’autres premières.

Depuis l’arrivée de HBO Max en Amérique latine le 27 mai dernier, la plateforme a travaillé sur différents projets originaux pour surprendre son public, parmi les productions originales : la série mexicaine Amarres, avec Gabriela de la Heron ; L’hôtesse de l’air avec Kyle Cuoco ; la réunion des acteurs de Friends, et il a également été confirmé que de nouveaux projets sont en cours.

Source : Cependant