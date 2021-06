Les neurologues mettent en garde contre l’approbation aux États-Unis d’un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer

08/06/2021 à 19h20 CEST

Pendant 18 ans, les patients atteints d’Alzheimer et leurs familles étaient sans nouvelles d’un éventuel traitement pour cette maladie neurodégénérative. Hier, on savait que Administration fédérale des médicaments (FDA), chargée de donner le feu vert aux médicaments aux États-Unis, a approuvé le premier médicament potentiellement capable de modifier l’évolution de la maladie de Alzheimer.

Sans aucun doute, une nouvelle capitale et pleine d’espoir, puisque le dernier médicament contre la maladie d’Alzheimer a été approuvé en 2003, et était destiné à soulager les symptômes de la maladie, pas la cause de celle-ci.

Les spécialistes de la Société espagnole de neurologie (SEN) se félicitent de cette bonne nouvelle, même s’ils estiment nécessaire de clarifier certains aspects à cet égard.

Tout d’abord, le SEN rappelle que cette autorisation est une approbation conditionnelle, liée au « Accelerated Approval Pathway » de la FDA. Cette voie est envisagée pour les « médicaments contre une maladie grave ou mortelle qui peuvent apporter un bénéfice clinique significatif par rapport aux traitements existants ou lorsque le médicament a montré un effet sur un marqueur de substitution de l’efficacité qui prédit raisonnablement un bénéfice pour les patients, et lorsqu’il reste une incertitude sur son bénéfice clinique ».

La décision a été adoptée après d’intenses mois de débats et de controverses, entre autres parce que Biogen (la société propriétaire de la molécule) a décidé de ne pas terminer les études comme prévu.

En fait, la FDA elle-même reconnaît « des preuves controversées concernant ses avantages cliniques, (mais) la FDA a déterminé qu’il existe des preuves suffisantes qu’Aduhelm (aducanumab) réduit les plaques amyloïdes dans le cerveau, et qu’une telle réduction conduit probablement à des avantages pour les patients.

Ce type d’agrément est lié à des études post-agrément (essais cliniques de phase 4), comme cela a été le cas à cette occasion, et qui envisage un retrait d’agrément si Biogène il ne fournit pas de données confirmant l’efficacité et l’innocuité du médicament dans les années à venir.

Malgré toutes ces conditions, les experts du SEN estiment que « cette approbation offre de l’espoir aux nombreuses personnes et familles qui souffrent de cette maladie dévastatrice. Le premier message devrait être celui de la prudence et de la responsabilité de gérer les attentes des familles.

Prudence nécessaire pour plusieurs raisons. La première est qu’en Espagne il faut attendre l’arrivée de ce médicament. Biogen a déposé une demande d’approbation au Agence européenne des médicaments (EMA), dont la décision est attendue dans les prochains mois.

Deuxièmement, vous devez être très clair sur le fait que ce traitement ne guérit pas la maladie d’Alzheimer. Les neurologues expliquent que selon « les données disponibles, ce médicament à forte dose prend plusieurs mois pour éliminer les plaques amyloïdes du cerveau des patients qui se sont accumulées au fil des années, voire des décennies ».

Par ailleurs, selon les informations fournies par le laboratoire qui a développé ce médicament contre la maladie d’Alzheimer, « il apparaîtrait que ce n’est que lorsqu’une réduction radicale de la charge amyloïde (un retour à la normalité pratique) est obtenue de manière soutenue et par phases initiales de la maladie pourrait commencer à apprécier le bénéfice clinique des patients », détaillent-ils du SEN.

Cela indique que de longues études sont nécessaires pour pouvoir évaluer l’efficacité de ces médicaments. En plus des données fournies par Biogen au cours des prochaines années, il est pertinent de noter que deux autres médicaments aux caractéristiques très similaires provenant de sociétés pharmaceutiques Roche (gantenenumab) et Eisai (lecanemab) mènent des études de phase 3 auxquelles participent plusieurs centres espagnols et qui s’achèveront respectivement fin 2023 et 2024.

Enfin, de nombreuses questions restent ouvertes comme le coût du médicament, avec des écarts importants entre l’estimation du prix du marché que les différents médias ont collectée (inabordable à la fois pour un système de santé publique et pour une économie familiale moyenne) et les coûts estimés par différents sources en fonction de l’efficacité attendue.

« En tout cas, soulignent les experts, cette approbation reflète le moment passionnant dans lequel nous nous trouvons dans la recherche et la lutte contre la maladie d’Alzheimer et peut être un tournant. Il est désormais possible de modifier les processus physiopathologiques clés de la maladie avec un bénéfice clinique possible.

«Malgré les doutes que l’approbation par la FDA de AducanumabNous devons nous féliciter des énormes avancées que nous avons réalisées dans le domaine de la maladie d’Alzheimer au cours des dernières décennies, avancées jusqu’ici éclipsées par les échecs répétés des essais cliniques jusqu’à hier. Nous espérons qu’il contribuera à mobiliser davantage de ressources dans la lutte contre la maladie, auprès des agences de financement et de l’industrie.

Bref, et bien que les perspectives semblent prometteuses, il reste encore plusieurs problèmes cruciaux à résoudre. Parmi elles figurent des points essentiels relatifs aux critères de sélection, à l’accès au médicament, à la préparation du système de santé et au coût, en plus des questions d’efficacité évoquées précédemment.