Les neurones égocentriques nous aident à nous situer dans le monde

15/07/2021 à 18h20 CEST

Un nouveau type de neurone jusqu’alors inconnu aide les gens à se concentrer sur leurs cartes personnelles du monde, selon une nouvelle étude développée à l’Université de Columbia. Ces neurones fournissent un cadre de référence individuel qui permet de localiser et de se déplacer dans de nouveaux espaces, sans être déroutés par les distractions de l’environnement.

Ils seraient également impliqués dans le traitement de l’information spatiale des mémoires, jouer un rôle crucial en termes de mémoire. Les scientifiques les ont surnommés « neurones spatiaux égocentriques », en référence au fait qu’ils focalisent chaque individu sur ses cadres de référence personnels.

La localisation dans l’espace est l’un des enjeux les plus importants pour pouvoir fonctionner dans le monde. Lorsque nous essayons de nous rendre quelque part pour la première fois ou lorsque nous nous déplaçons simplement dans notre ville, un mécanisme cérébral complexe est mis en mouvement pour que nous arrivions correctement à destination. Il semble qu’une variété spécifique de neurones joue un rôle central dans ce processus.

Selon un communiqué de presse, des chercheurs américains ont pu déterminer grâce à des expériences et des études basées sur des technologies de réalité virtuelle que l’orientation spatiale en temps réel, ainsi que la localisation des souvenirs dans des espaces spécifiques, sont fortement conditionnées par systèmes neuronaux qui étaient inconnus jusqu’à présent. Ceci est établi dans une enquête récemment publiée dans la revue Neuron.

Deux façons de se situer

En principe, il faut tenir compte du fait que l’orientation spatiale s’effectue dans deux dimensions différentes. D’une part, il y a référentiels tournés vers le monde extérieur et dans tout ce qui se passe en dehors de notre individualité : ce sont les cadres dits « allocentriques ». D’autre part, une série de stratégies centrées sur soi et référentiels exclusivement personnels ils constituent les cadres dits « égocentriques ».

La découverte des chercheurs est liée au deuxième concept : grâce à des outils de réalité virtuelle appliqués à des groupes de participants, qui ont également été surveillés pour obtenir des images cérébrales qui soutiennent leurs réactions, les scientifiques ont vérifié l’activation d’un type spécifique de neurones lorsque l’on travaille avec exclusivement référentiels individuels.

Tout indique que le cerveau a besoin du double jeu extérieur-intérieur pour pouvoir garantir la localisation spatiale. Parfois, des mécanismes centrés sur l’environnement doivent être protagonistes pour que nous puissions naviguer dans certains espaces. Mais à d’autres moments, nous devons nous concentrer sur des paramètres absolument personnels et ne pas en être distraits.

Sujet connexe : Le cerveau est une usine infatigable de neurones.

Impact sur la mémoire

Alors que des neurones auparavant spécialisés dans des environnements environnementaux ou allocentriques avaient été identifiés, la nouvelle étude a pu déterminer qu’il existe neurones exclusivement « égocentriques »: grâce à eux, nous pouvons construire des cadres personnalisés de la réalité et ne pas nous perdre avec des informations externes.

De plus, les scientifiques ont découvert que l’activité de ces neurones égocentriques est concentrée dans le cortex parahippocampique, une région située au plus profond du cerveau. La découverte peut conduire à d’autres études sur la façon dont nous traitons l’information spatiale, ainsi que sur la impact de ces expériences sur la mémoire et même dans les pathologies qui l’affectent.

Référence

Un code neuronal pour les cartes spatiales égocentriques dans le lobe temporal médian humain. Lukas Kunz et al. Neuron (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1016/j.neuron.2021.06.019

Photo : un ensemble de stratégies cérébrales sont combinées pour que la localisation dans l’espace soit efficace : d’une part, un groupe de neurones se focalise sur des informations issues de l’environnement, tandis que d’autres (appelés neurones « égocentriques ») se spécialisent dans des cadres de référence personnels. Crédit : Gerd Altmann sur Pixabay.