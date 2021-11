Les neurones prennent nos décisions de manière assemblée

05/11/21 à 08:11 CET

Les neurones se réunissent en assemblée pour analyser des situations et des réflexions qui nous amènent ensuite à prendre une décision et à adopter un comportement, a pu établir une enquête développée au Centre de Recherche Interdisciplinaire en Biologie (CIRB) en France, dont les résultats sont publiés dans la revue Current Biology.

Tout se développe dans le cortex préfrontal, la partie du cortex étroitement liée à ce que représente la personnalité d’un individu et le stade où se développent les assemblages de neurones.

Bien que l’on en sache beaucoup sur cette partie du cerveau qui fait de nous des humains, presque tout ce qui a été étudié jusqu’à présent s’est concentré sur l’activation ou la désactivation de certaines de ses zones (chez les singes ou les rongeurs) pour déterminer leurs fonctions neuronales.

Assemblages de neurones

Assemblages de neuronesCependant, très peu de recherches ont été menées sur l’activité collective des neurones et sur les mécanismes de transmission de signaux liés aux fonctions exécutives, notent les auteurs de la nouvelle recherche dans un communiqué.

Cette activité collective des neurones, équivalent des assemblages que les humains pratiquent pour prendre les meilleures décisions, a fait l’objet de nouvelles recherches.

La recherche a enregistré l’activité de deux régions spécifiques du cerveau de rats de laboratoire : le cortex préfrontal et le striatum ventral, alors qu’ils étaient soumis à une série de tests expérimentaux.

L’activité fondamentale du cortex préfrontal est la coordination des pensées et des actions en fonction d’objectifs internes, tandis que celle du striatum ventral est l’apprentissage et le comportement suivant ces objectifs internes.

Oscillations cérébrales

Oscillations cérébralesLa première chose que les chercheurs ont observée est que, lorsque les rongeurs ont besoin de prendre une décision, par exemple sur un itinéraire à suivre ou sur une source de nourriture, les neurones des deux régions cérébrales développent une activité très synchrone orchestrée par des oscillations cérébrales.

Il semble qu’à ce moment-là, le cerveau convoque l’assemblée pour prendre une décision. Selon l’intensité des « discussions » qui se déroulent dans ces assemblées de neurones, les décisions que prennent les animaux les conduisent à certains comportements ou à d’autres.

Les auteurs de cette recherche considèrent que ce résultat renforce l’idée postulée en 1949 par le psychologue Donald Hebb (1904-1985), selon laquelle les connexions synaptiques sont renforcées lorsque deux ou plusieurs neurones sont activés ensemble et forment une sorte d’assemblage.

Ces ensembles de neurones sont la base des représentations mentales, selon Hebb : ils transportent des informations au-delà des neurones individuels, ce qu’il a appelé une « propriété émergente », qui transcende la somme des neurones individuels et génère un niveau cognitif plus élevé.

Propriété émergente ?

Propriété émergente ?Jusqu’à présent, ces propriétés émergentes attribuées aux assemblages de neurones se sont avérées très difficiles à démontrer expérimentalement.

Dans la nouvelle étude, les scientifiques montrent que les assemblages de neurones déterminent le comportement : dans le cas des rats, leur positionnement dans un labyrinthe ou le choix d’un itinéraire.

Ils reconnaissent cependant que cette relation entre les assemblages de neurones et certains comportements ne se manifeste pas toujours : dans certains cas, ces corrélations sont absentes ou faibles dans l’activité de leurs membres, soulignent-ils dans leur article.

On ne peut donc pas conclure que cette recherche soutient tout ce que Hebb a suggéré, mais elle indique clairement que dans la zone du cerveau où les décisions sont prises, le moment venu, le cerveau mobilise les neurones impliqués.

Libre arbitre?

Libre arbitre?Ensuite, les neurones de ces régions cérébrales, dans une sorte d’assemblage, échangent des informations à une vitesse vertigineuse et, de ce qu’ils parlent et s’accordent, surgissent des décisions qui sont finalement adoptées et conduisent à certains comportements.

Ce fait a été vérifié chez des rongeurs de laboratoire (dont les neurones sont très similaires aux humains) et pas dans tous les cas, mais c’est une indication claire que, dans les processus de prise de décision, le cerveau détermine en grande partie des comportements que nous attribuons ensuite au libre arbitre. , un de plus des mythes dont l’humanité s’est dotée, selon le neuroscientifique espagnol Francisco Rubia.

Les chercheurs vont plus loin dans leur réflexion : des assemblages de neurones pourraient également exister entre le cortex préfrontal, le striatum et d’autres régions du cerveau, et manifester des propriétés émergentes sous-jacentes dans de multiples fonctions cognitives.

Référence

RéférenceAssemblages cellulaires répartis couvrant le cortex préfrontal et le striatum. Virginie J. Oberto et al. Current Biology, 25 octobre 2021. DOI : https : //doi.org/10.1016/j.cub.2021.10.007

