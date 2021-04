Les neurones savent comment réparer les dommages génétiques du vieillissement et de la maladie

05/04/2021 à 13:10 CEST

Des scientifiques du Salk Institute for Biological Studies ont découvert que les neurones réparent leur ADN selon un plan précis: leurs décisions ne sont pas aléatoires, mais répondent à des besoins spécifiques et spécifiques. Ils doivent travailler en permanence sur la réparation des dommages génétiques car ils ne sont pas capables de répliquer leur ADN. La découverte des chercheurs américains pourrait conduire au développement de nouvelles approches thérapeutiques.

Selon un communiqué, les neurones se concentrent sur certaines régions de l’ADN qui jouent un rôle essentiel dans leur identité et leur fonction: de cette manière, ils parviennent à maintenir la santé des circuits neuronaux. La baisse de cette capacité d’auto-régénération au fil des ans expliquerait l’émergence de maladies telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et d’autres démences.

Bien que des recherches antérieures se soient concentrées sur l’identification des sections d’ADN qui souffrent de dommages génétiques, c’est la première fois que les chercheurs se penchent sur les endroits où le génome est le plus réparé. Les résultats pourraient être le point de départ pour explorer la réparation de l’ADN en tant qu’approche thérapeutique contre les maladies neurodégénératives.

Contrairement aux autres cellules, et étant donné qu’elles ne peuvent pas se remplacer, les neurones sont parmi les cellules les plus durables du corps humain. En raison de cette condition, la tâche de réparation génétique qu’ils effectuent est encore plus importante: grâce à elle, ils peuvent rester actifs et vigoureux plus longtemps. Aujourd’hui, les scientifiques ont trouvé que ce travail était spécialisé et axé sur des questions spécifiques.

Le plan neuronal

La découverte a été faite en appliquant une technique innovante pour générer des neurones à partir de cellules souches. Ces neurones étaient «nourris» de molécules conçues pour constituer les éléments constitutifs de l’ADN. Les chercheurs ont ensuite retrouvé ces molécules grâce au séquençage de l’ADN et ont pu obtenir des images montrant comment les neurones les utilisaient pour réparer leur génome.

Bien que les experts aient déjà espéré découvrir une certaine planification dans le processus de réparation génétique, ils ont été étonnés de constater à quel point les neurones étaient fortement concentrés sur la protection de certaines sections du génome. Selon les scientifiques, ils ont observé des régions de réparation incroyablement nettes et bien définies: ce seraient des zones cruciales pour le maintien de l’activité neuronale.

Dans le même temps, ils ont pu vérifier que les protéines présentes dans ces centres nerveux sont impliquées dans les maladies neurodégénératives, alors que les régions de réparation prioritaires sont également liées au vieillissement. De cette manière, ils ont pu confirmer le «plan directeur» qui guide les neurones dans leurs efforts pour réparer leur génome.

Un changement d’approche et de nouvelles thérapies

Plus précisément, les chercheurs ont trouvé environ 65 000 centres de réparation prioritaires, couvrant environ 2% du génome neuronal. Selon les scientifiques, le constat est dû à un changement d’approche: ils ont cessé de se concentrer sur les secteurs endommagés du génome pour rechercher dans les régions à réparer.

Pour Fred «Rusty» Gage, l’un des auteurs de la recherche et président du Salk Institute, «ces découvertes ont un énorme potentiel pour changer la façon dont nous voyons de nombreuses maladies du système nerveux liées à l’âge. Ils ouvrent une nouvelle façon d’explorer la réparation de l’ADN en tant qu’approche thérapeutique concrète et possible », a-t-il déclaré.

À l’avenir, les chercheurs chercheront à optimiser leur méthode de «détection» des domaines prioritaires de réparation du génome dans les neurones, afin d’obtenir une plus grande précision sur la façon dont ils conçoivent et exécutent leur plan. Avec ces informations, il sera possible de créer des instruments thérapeutiques qui réduisent l’impact de l’âge et du vieillissement sur la santé neuronale.

Référence

L’incorporation d’un analogue nucléosidique cartographie les sites de réparation du génome dans les neurones humains postmitotiques. Fred Gage, Dylan A. Reid et coll. Science (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1126/science.abb9032

photo: Gerd Altmann sur Pixabay.