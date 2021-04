Les New York Knicks battent les Chicago Bulls (113-94)

29/04/2021 à 04:22 CEST

New York Knicks a gagné à la maison pour Chicago Bulls par 113-94 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Soleils de phénix par 110-118, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire contre chaleur de Miami par 102-110. En ce moment, New York Knicks Il compte 35 matchs gagnés sur 63 disputés, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages. Pour sa part, Chicago Bulls il serait exclu des play-offs avec 26 matchs gagnés sur 62 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de New York KnicksEn fait, il a obtenu une course de 13-2 dans ce quart-temps et a eu une différence maximale de 18 points (30-12) et a terminé avec un résultat de 32-19. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 20-29. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 52-48 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu des alternances dans l’électronique, qui s’est terminée par un résultat partiel de 24-27 (et un total de 76-75). Enfin, au cours du dernier trimestre les locaux ont réussi à se distancer dans le lumineux, ont atteint un écart de 20 points (113-93) et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 37-19. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 113-94 en faveur de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, les interventions de Julius Randle Oui Rj Barrett, qui avait respectivement 34 points, trois passes et sept rebonds et 22 points, six passes et sept rebonds. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Nikola Vucevic Oui Coby blanc, avec 26 points, trois passes et 18 rebonds et 12 points, neuf passes et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA New York Knicks va affronter Houston Rockets dans le Centre Toyota. Pour sa part, Chicago Bulls va affronter Bucks de Milwaukee dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.