Les New York Knicks battent les Houston Rockets (97-122)

05/03/2021 à 04:53 CEST

New York Knicks a remporté la victoire contre Houston Rockets loin de 97-122 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Guerriers de l’état d’or 87-113 et après le match, ils ont complété une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Chicago Bulls 113-94, obtenant un total de quatre victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, New York Knicks compte 36 victoires en 64 matchs disputés, ce qui lui permet de rester en barrage, tandis que Houston RocketsAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 16 victoires en 65 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 16-1 au cours du quart, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par prendre ses distances et terminé avec un résultat de 24-34. Par la suite, au cours du deuxième quart-temps, les visiteurs ont pris leurs distances dans la lumière et sont venus s’imposer par 18 points (41-59) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 20-25. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 44-59 au compteur.

Au troisième trimestre, les joueurs de New York Knicks ils se sont distanciés à nouveau dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 15-2 et ont eu une différence maximale de 25 points (68-93) et ont conclu avec un résultat partiel de 27-34 (et un 71- 93 global). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont à nouveau augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un 10-2 partiel et ont prolongé l’écart à un maximum de 35 points (82-117) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 26-29, terminant ainsi le match avec un résultat final de 97-122 en faveur de New York Knicks.

Le triomphe de New York Knicks il était dû en partie grâce aux 31 points, six passes et sept rebonds de Julius Randle et les 24 points, quatre passes et six rebonds de Derrick Rose. Les 17 points, sept passes et 10 rebonds de Kelly Olynyk et les 19 points, trois passes et huit rebonds de Bois chrétien ils n’étaient pas assez pour Houston Rockets A remporté le match.

Après avoir remporté le match, dans le prochain duel New York Knicks jouera contre Memphis Grizzlies dans le Fedexforumtandis que le prochain rival de Houston Rockets sera Philadelphie 76ers, avec lequel il jouera dans le Centre Toyota. Consultez le calendrier complet de la NBA.