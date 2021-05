Les New York Knicks battent Memphis Grizzlies 104-118

04/05/2021 à 05:51 CEST

New York Knicks vaincu en tant que visiteur Memphis Grizzlies par 104-118 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Orlando Magic 112-111, ajoutant un total de quatre défaites d’affilée lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Houston Rockets 97-122, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. New York Knicks, avec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 37 matchs gagnés sur 65 joués, tandis que Memphis GrizzliesAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 32 victoires en 64 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs changements de tête dans l’électronique et s’est terminé avec un résultat de 22-25. Plus tard, au deuxième trimestre, les visiteurs se sont distancés sur le tableau de bord et ont atteint une différence de 11 points (55-66) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 36-44. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 58-69 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de New York Knicks Ils ont relevé leur différence à nouveau, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et ont réalisé la différence maximale (17 points) à la fin du quart jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 22-28 (et un 80- 97 au total). Enfin, lors du dernier quart-temps, l’équipe locale a réduit les distances, en fait, elle a réalisé un partiel durant ce quart-temps de 10-2, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 24-21. Enfin, l’affrontement s’est conclu sur un résultat de 104-118 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de New York Knicks qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Julius Randle Oui Derrick Rose, qui a récolté 28 points, six passes et six rebonds et 25 points, deux passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Desmond bane Oui Ruisseaux Dillon, avec 22 points, deux passes et huit rebonds et 25 points, une passe et un rebond respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Memphis Grizzlies va affronter Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Pour sa part, New York Knicks va affronter Pépites de Denver dans le Ball Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.