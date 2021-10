Les New York Knicks, candidats au sol pour la saison 2021/2022

Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu une si grande illusion dans la Grosse Pomme en début de saison. La fondation du nouveau projet sportif avec Tom Thibodeau à la barre a soulevé quelques doutes au début de la saison dernière, qui se sont rapidement dissipés avec la grande performance de l’équipe, mais il semble que Knicks de New York Il a fait un travail impeccable sur le marché et peut se présenter comme un farouche adversaire du ring. Leurs deux victoires initiales ont montré jusqu’où l’équipe peut aller si toutes les pièces s’emboîtent toujours, et il est difficile de ne pas rêver de voir les Knicks se battre pour tout jusqu’au bout.

1. Un jeu extérieur difficilement perfectible

Ils ont tout. Un meneur vedette comme Kemba Walker pour donner les clés de la ville et lui permettre de diriger et de marquer, le dégageant de sa seule responsabilité en attaque et lui donnant de solides arguments pour doubler le ballon. Son remplaçant est plus que solide, avec un Derrick Rose énormément engagé qui apporte cette expérience nécessaire dans une équipe avec de la dynamite aux postes de 2 et 3. Et c’est que RJ Barrett et Immanuel Quickley ont émerveillé l’an dernier, mais ils semblent avoir acquis une aura particulière en cette saison, qui devrait être celle de son éclosion définitive. Si un joueur absolument fiable comme Evan Fournier se joint à cela, l’équation est claire.

2. Le rapport en équipe et l’appropriation de leur propre style

Pour réussir en NBA, vous devez non seulement être très bon, mais aussi avoir votre propre identité, un style caractéristique avec lequel vous pouvez atteindre la fin, quoi qu’il arrive. Défendre dur et courir, c’est la maxime véhiculée par Thibodeau depuis son arrivée, conscient qu’il a un lot de jeunes joueurs entre les mains qui ont besoin de s’amuser sur le court. Avec un ordre tactique nécessaire et une rigueur défensive, mais pas oppressante, cela leur donne de la compétitivité et leur donne cette liberté offensive si nécessaire à la circulation des talents.

3. La maturité de Julius Randle en tant que star consolidée

Ce que l’attaquant de puissance a fait l’année dernière était spectaculaire, mais il est prêt à montrer que ce n’était pas une coïncidence, mais que la conception de la grande star de la ligue lui a valu durement et a des arguments pour en profiter. Il a amélioré toutes ses ressources et l’expérience de la compétition pour tout étant le joueur le plus important, cela l’a fait mûrir et prendre de meilleures décisions sur le terrain. Vous pouvez être un bon candidat pour MVP.

4. Obi Toppin et Mitchell Robinson, les meilleures « signatures »

Physique imposant, capacité à jouer sur la jante, rebond constant et puissance intimidante. C’est ce qu’apportent deux hommes au potentiel incroyable encore à développer, qui n’ont pas su le libérer la saison dernière. Sans eux, les Knicks ont terminé quatrièmes de la Conférence Est, il est donc formidable de penser jusqu’où ils peuvent aller s’ils maintiennent le bon ton de jeu qu’ils affichent lors de ce début.

5. L’ambition d’aller plus loin

Tous les joueurs ont le sentiment de faire partie d’un projet passionnant, comme redonner vie à une franchise sombre pendant trop longtemps. Ils ont fait un énorme effort pour gagner le respect de la ligue la saison dernière et maintenant ils veulent montrer que tout cela n’a pas été pour rien. Tomber comme ils l’ont fait au premier tour des séries éliminatoires a été un coup très dur qui ne fera que les inciter à essayer de progresser cette saison.