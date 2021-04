Les New York Knicks gagnent 120-103 contre les Raptors de Toronto

24/04/2021 à 22:20 CEST

New York Knicks a gagné à domicile contre Rapaces de Toronto par 120-103 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des New York Knicks avaient gagné à domicile contre Atlanta Hawks par 137-127, donc après le match, ils ont accumulé dix victoires d’affilée. De leur côté, les Raptors de Toronto ont également battu à domicile Filets de Brooklyn par 114-103. New York Knicks, après le match, ils restent en barrages avec 34 matchs gagnés sur 61 joués, tandis que Rapaces de Toronto il serait exclu des play-offs avec 25 victoires en 60 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un partiel de 11-1 pendant le quart jusqu’à terminer avec un 30-26. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont augmenté leur différence et ont eu une différence maximale de neuf points (55-46) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 34-33. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 64-59 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre encore, il y a eu des alternances dans l’électronique, qui s’est terminée avec un résultat partiel de 24-24 et 88-83 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre New York Knicks il a pris ses distances à nouveau à la lumière, en fait, il a réalisé un partiel durant ce quart de 10-0 et a marqué l’écart maximum (17 points) à la fin du quart et le quart s’est conclu avec un résultat partiel de 32-20, mettre fin à cela forme le parti avec un résultat final de 120-103 en faveur de New York Knicks.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de New York Knicks qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Julius Randle Oui Rj Barrett, qui a obtenu 31 points, une passe et 10 rebonds et 25 points, quatre passes et 12 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Fred vanvleet Oui Pascal Siakam pour ses interventions pendant le match, avec 27 points, 11 passes et 5 rebonds et 26 points, 5 passes et 7 rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match New York Knicks jouera contre Soleils de phénix dans le Madison Square Garden. Pour sa part, Rapaces de Toronto va affronter Les Cavaliers de Cleveland dans le Amalie Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.