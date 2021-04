Les New York Knicks gagnent 133-129 contre Memphis Grizzlies

10 avril 2021 à 04:52 CEST

New York Knicks a gagné à la maison pour Memphis Grizzlies par 133-129 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec Celtics de Boston par 101-99. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Atlanta Hawks par 113-131. Apres le jeu, New York Knicks est lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 26 victoires en 53 matchs joués, tout en Memphis Grizzlies il serait exclu des play-offs avec 26 victoires en 50 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart avait l’équipe visiteuse comme protagoniste et dominateur, en fait, l’équipe a réalisé une course de 10-0 et a atteint une différence de 15 points (18-33) pour terminer avec un résultat de 23-35. Plus tard, au deuxième trimestre, il a réduit les écarts New York Knicks, qui s’est conclu par un résultat partiel de 28-25. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 51-60 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher à nouveau dans la lumière jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 32-30 (83-90). Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs des New York Knicks ont réussi à égaliser le jeu grâce à un retour, en fait, ils ont réalisé un quart de 10-2 au cours de ce quart et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 31-24, atteignant la fin du match. quart avec un nul à 114-114, il a donc fallu attendre la prolongation pour connaître le vainqueur.

Pendant la prolongation, l’équipe locale a dominé fondamentalement et a terminé avec un résultat partiel de 19-15, le résultat final du match étant 133-129 en faveur de New York Knicks.

Une grande partie de la victoire de New York Knicks a été cimenté à partir de 15 points, 11 passes et 10 rebonds de Julius Randle et les 20 points, deux passes et quatre rebonds de Immanuel Quickley. Les 20 points, deux passes et 14 rebonds de Jonas Valanciunas et les 26 points, six passes et quatre rebonds de JA Morant ils n’étaient pas assez pour Memphis Grizzlies pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA, New York Knicks mesurera sa force avec Rapaces de Toronto dans le Madison Square Gardenau prochain match, Memphis Grizzlies tu verras les visages avec Indiana Pacers dans le Fedexforum. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.