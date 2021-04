Les New York Knicks gagnent les Atlanta Hawks 137-127

22/04/2021 à 05:21 CEST

New York Knicks a été imposé comme un local Atlanta Hawks par 137-127 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Charlotte frelons par 109-97, donc après le match, ils ont terminé une séquence de neuf victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Orlando Magic par 112-96. Apres le jeu, New York Knicks obtenir une place aux barrages avec 33 matchs gagnés sur 60 joués. Pour sa part, Atlanta Hawks il reste également en play-off avec 32 matchs gagnés sur 59 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-2 partiel au cours du quart et ont terminé avec un 34-39. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les acteurs locaux ont réduit les distances dans l’électronique, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 33-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 67 à 69 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distancée dans la lumière, a augmenté l’écart à un maximum de 11 points (84-95) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 23-28 et un total de 90-97. Enfin, dans le dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à égaliser le match grâce à un retour, en fait, ils ont obtenu une course de 17-2 et ont continué à gagner par sept points (116-109), et le quart s’est terminé par un match partiel. résultat de 32-25. Enfin, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité de 122 points entre les deux équipes, il a donc fallu prolonger le temps réglementaire aux prolongations.

L’extension a été dominée par l’équipe locale, atteignant une différence de 10 points (132-122) et s’est terminée par un résultat partiel de 15-5, le résultat final du match étant 137-127 en faveur de New York Knicks.

Le triomphe de New York Knicks C’était dû en partie grâce aux 40 points, six passes et 11 rebonds de Julius Randle et les 20 points, trois passes et quatre rebonds de Derrick Rose. Les 25 points, une passe et 22 rebonds de Clint Capela et les 20 points, 14 passes et deux rebonds de Apportez des jeunes ils n’étaient pas assez pour Atlanta Hawks A remporté le match.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match New York Knicks tu verras les visages avec Rapaces de Toronto dans le Madison Square Garden. De son côté, le prochain adversaire de Atlanta Hawks sera chaleur de Miami, avec lequel il fera face dans le State Farm Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.