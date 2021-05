Les New York Knicks gagnent les Charlotte Hornets 118-109

15/05/2021 à 22:21 CEST

New York Knicks a réussi à s’imposer en tant que local contre Charlotte frelons par 118-109 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des New York Knicks ont gagné à domicile contre San Antonio Spurs 102-98 et après ce résultat, ils ont réalisé une séquence de quatre victoires lors des cinq derniers matchs. De leur côté, Charlotte Hornets a perdu à domicile avec LA Clippers par 90-113, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq défaites d’affilée. Apres le jeu, New York Knicks reste à l’une des places des barrages avec 40 matchs gagnés sur 71 joués, tandis que Charlotte frelons il serait exclu des Play-offs avec 33 matchs gagnés sur 71 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été mené par l’équipe locale, atteignant une différence de neuf points (32-23) pour terminer avec un 36-27. Après cela, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à maintenir sa différence dans la lumière et a terminé avec un résultat partiel de 27-27. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 63-54 dans l’électronique.

Au troisième quart, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le match jusqu’à atteindre un match nul, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 10-1 et a réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre et a conclu avec un résultat partiel de 26 -32 (et 89-86 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a été caractérisé par différents changements de leader au tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 15-18. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité de 104 points entre les deux équipes, le match a donc dû être prolongé jusqu’à la prolongation.

Pendant les heures supplémentaires, il a fondamentalement dominé New York Knicks, a élargi l’écart à un maximum de 12 points (118-106) et s’est terminé sur un résultat partiel de 14-5, le résultat final du match étant 118-109 en faveur de New York Knicks.

Pendant le match, New York Knicks a remporté la victoire grâce à 33 points, 13 passes et 10 rebonds de Julius Randle et les 14 points, cinq passes et neuf rebonds de Alec burks. Les 30 points, quatre passes et cinq rebonds de Ponts Miles et les 25 points, huit passes et trois rebonds de Devonte ‘Graham ils n’étaient pas assez pour Charlotte frelons pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA, New York Knicks mesurera sa force avec Celtics de Boston dans le Madison Square Garden. De son côté, la prochaine réunion du Charlotte frelons sera contre Wizards de Washington dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.