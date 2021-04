Les New York Knicks gagnent les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 106-116

15/04/2021 à 04:52 CEST

Knicks de New York a réussi à gagner contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans loin de chez soi par 106-116 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Kings de Sacramento 117-110, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire contre Les Lakers de Los Angeles par 111-96, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq victoires d’affilée. Knicks de New YorkAprès le match, il reste pour le moment en dehors des play-offs avec 29 victoires en 56 matchs disputés. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il resterait pour l’instant hors des positions Play-off avec 25 victoires en 55 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, il y avait des variations dans le score des deux équipes, en fait, les joueurs des Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont gagné par trois points (24-21) et les visiteurs par six (10-16) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 26 – 26. Après cela, au deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 11 points (34-45) au cours du quart. , qui s’est conclu par un résultat partiel de 26-27. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 52-53 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 37-40 et 89-93 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Knicks de New York il s’est à nouveau distancé dans la lumière, a atteint une différence de 11 points (93-104) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 17-23. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 106-116 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Knicks de New York a remporté la victoire grâce à 32 points, cinq passes et huit rebonds de Julius Randle et les 21 points, une passe et sept rebonds de Alec burks. Les 28 points, sept passes et trois rebonds de Brandon Ingram et les 25 points, sept passes et huit rebonds de Zion Williamson ils n’étaient pas assez pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans pourrait gagner la partie.

Le prochain jeu de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Les sorciers de Washington dans le Capital One Arena. Pour sa part, Knicks de New York sera mesuré avec Mavericks de Dallas dans le Centre American Airlines. Consultez le calendrier complet de la NBA.