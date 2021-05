Les New York Knicks l’emportent sur les Boston Celtics 96-92

16/05/2021 à 22:21 CEST

New York Knicks a réussi à gagner à domicile contre Celtics de Boston 96-92 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des New York Knicks gagnaient à domicile contre Charlotte frelons par 118-109, donc après le match, ils ont terminé une séquence de quatre victoires consécutives. De leur côté, les Celtics de Boston ont également battu à l’extérieur Minnesota Timberwolves par 108-124. En ce moment, New York Knicks Il compte 41 victoires en 72 matchs joués, ce qui lui permettrait d’accéder à des positions de barrage, tandis que Celtics de Boston il serait exclu des Play-offs avec 36 matchs gagnés sur 72 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des Boston Celtics jusqu’à ce qu’ils concluent avec un 23-24. Plus tard, au deuxième quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 31-15. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 54-39 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à s’approcher de l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce trimestre de 11-2 et ont conclu avec un résultat partiel de 23-26 et 77-65 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réussi à se rapprocher sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 18-2 partiel, bien que ce soit insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel. . du 19 au 27. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un score de 96-92 en faveur des locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de New York Knicks Ils étaient Julius Randle Oui Rj Barrett, qui a récolté 20 points, sept passes et sept rebonds et 22 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jabari Parker Oui Eaux de Tremont, avec 18 points, deux passes et sept rebonds et 17 points, cinq passes et cinq rebonds respectivement.