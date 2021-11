Les New York Knicks ont juste besoin d’une pièce de plus à leur puzzle

Rumeurs NBA: Chaque saison qui passe, Knicks de New York ils sont un projet plus sérieux et ces années sombres sont maintenant dans le passé. Bien qu’ils aient encore besoin d’aller plus loin et dans les rumeurs de la NBA, il semble qu’ils aient besoin d’un transfert. Selon Greg Patuto de NBA Analysis Network, les Knicks envisagent le commerce de Christian Wood avant la clôture du marché.

Pour acquérir Woods, Patuto a suggéré que les Knicks pourraient offrir un package comprenant Obi Toppin, Kevin Knox II, Quentin Grimes et deux futurs choix de premier tour aux Houston Rockets. Mais… est-ce nécessaire pour les Knicks ou ont-ils suffisamment de potentiel pour ne pas bouger avant l’été prochain ? RJ Barrett, Julius Randle et Kemba Walker pourraient faire de grandes choses s’ils atteignaient leur plein potentiel, mais ils ont très probablement besoin de quelque chose de plus pour pouvoir mener une véritable guerre dans la Conférence Est.

BOIS CHRÉTIEN – #Fusées pic.twitter.com/CdOQqksdjm – Ce fan de sport de Houston – (@ HakeemThe_Dr34m) 6 novembre 2021

La situation des fusées

Jusqu’à présent, Wood et les Rockets n’ont montré aucune indication qu’ils se dirigeaient vers un divorce mais les Knicks doivent être très vigilants car un intérieur de ce profil est ce dont ils ont besoin pour gravir plus d’échelons. Rejoindre les Knicks donnerait à Wood une chance réaliste de se qualifier pour les séries éliminatoires et de concourir contrairement à ce qui se passe à Houston avec la reconstruction. Il ne devrait donc pas être trop difficile de le convaincre.