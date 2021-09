Les New York Knicks poursuivent «agressivement» le grand commerce

in

Les New York Knicks ont organisé une campagne objectivement impressionnante en 2019-2020.

Bien que beaucoup les considèrent comme voués à manquer encore une fois les séries éliminatoires, Julius Randle and Co. se sont attachés, ont joué dur et ont terminé en tant que tête de série n ° 4 de la Conférence de l’Est.

Bien que l’image durable de Trae Young éliminant les Knicks des séries éliminatoires au premier tour et dansant ensuite sur leur tombe soit brutale, à tout point de vue objectif, l’année dernière a été un succès.

La grande question est maintenant : où va l’organisation à partir d’ici ?

“Nous allons être agressifs pour savoir ce qui se passe et pour être au courant des choses et rechercher des opportunités”, a déclaré récemment le président de l’équipe, Leon Rose, selon le New York Post.

“Mais en même temps, nous allons être prudents et disciplinés dans les décisions que nous prenons qui prendront en compte les aspects positifs et négatifs, à court terme, à long terme, tous ces facteurs dans un processus décisionnel.”

Pour le moment, si les Knicks bougent, trois noms semblent plus probables que les autres : Karl-Anthony Towns, Damian Lillard et Zion Williamson.

Towns a clairement exprimé sa frustration envers les Timberwolves du Minnesota. Le lien Kentucky-CAA a été fréquemment cité comme un catalyseur potentiel pour qu’il finisse par atterrir dans la Grosse Pomme.

Sinon Towns – Lillard est une autre option intrigante. Les Knicks ont fait leur offre commerciale aux Portland Trail Blazers pour ses services – il ne reste plus qu’à savoir si les Blazers mordent.

La fille du propriétaire des Bucks a décidé de faire entrer 2021 en beauté en se déshabillant tous. https://t.co/UgzhEEna4o – Jeu 7 (@game7__) 7 janvier 2021

Enfin, ne dormez pas sur Williamson. Son équipe flirte tranquillement avec les Knicks depuis un certain temps maintenant. Bien qu’il dise publiquement toutes les bonnes choses – là où il y a de la fumée, il y a du feu.

À un moment donné dans un avenir prévisible, le plus tôt possible, les Knicks ajouteront une superstar. Qui sera cette superstar finalement ? Le temps nous le dira.

En rapport: Mark Jackson règle LeBron contre Kobe une fois pour toutes