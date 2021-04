Les New York Knicks remportent la victoire sur les Charlotte Hornets 109-97

21/04/2021 à 04:22 CEST

New York Knicks a réussi à gagner à domicile Charlotte frelons par 109-97 dans un nouveau jour de la NBA. Auparavant, les joueurs des New York Knicks gagnaient à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 122-112, donc après le match, ils ont ajouté un total de huit victoires consécutives. De leur côté, Charlotte Hornets a également battu à domicile Portland Trail Blazers par 109-101. New York Knicks, après le match, ils restent en barrages avec 32 victoires en 59 matches disputés, tandis que Charlotte frelons il serait exclu des Play-offs avec 28 matchs gagnés sur 57 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier trimestre a été dominé par Charlotte frelonsEn fait, il a affiché une course de 11-2 pendant le quart et a fait la différence maximale (trois points) à la fin du quart et a terminé avec un score de 30-33. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 30-33. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un score de 60-66.

Au cours du troisième quart-temps, il y a eu un retour de l’équipe locale, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et a atteint une différence de 11 points (88-77) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 31- 16 et 91-82 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réussi à se distancer dans le jeu électronique, ils avaient une différence maximale de 12 points (102-90) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 18-15. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 109-97 en faveur des locaux.

Pendant le match, New York Knicks a remporté la victoire grâce à 24 points et un rebond de Rj Barrett et les 16 points, sept passes et 10 rebonds de Julius Randle. Les 21 points, huit passes et sept rebonds de Terry Rozier et les 26 points et trois rebonds de Pj Washington ils n’étaient pas assez pour Charlotte frelons pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA, New York Knicks va affronter Atlanta Hawks dans le Madison Square Garden. De son côté, le prochain adversaire de Charlotte frelons sera Chicago Bulls, avec qui il jouera dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.