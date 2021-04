Les New York Knicks remportent la victoire sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 122-112

18/04/2021 à 22:51 CEST

New York Knicks a gagné à la maison Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 122-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs des New York Knicks ont réussi à s’imposer à l’extérieur contre Mavericks de Dallas par 109-117, donc après le match, ils ont accumulé sept victoires consécutives, tandis que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont perdu avec Wizards de Washington 117-115, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites d’affilée. En ce moment, New York Knicks Il compte 31 matches gagnés sur 58 disputés, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans il serait exclu des Play-offs avec 25 victoires en 57 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et cela s’est terminé par un résultat de 21-25. Après cela, au deuxième quart, il y a eu un retour des joueurs de l’équipe locale, en fait, ils ont réalisé une course de 17-2 et ont atteint une différence de 15 points (57-42) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 36-19. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 57-44 à l’électronique.

Le troisième trimestre a encore eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-35 et un total de 79-79. Enfin, le dernier quart a été pair et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 24-24, atteignant la fin du quart avec une égalité à 103-103, pour laquelle le jeu a dû être prolongé jusqu’à une extension.

Pendant les prolongations, l’équipe locale a fondamentalement dominé, augmentant l’écart à un maximum de 10 points (119-109) et s’est terminée par un résultat partiel de 19-9, le résultat final du match étant 122-112 en faveur de New York Knicks.

Le triomphe de New York Knicks C’était dû en partie grâce aux 33 points, 10 passes et cinq rebonds de Julius Randle et les 23 points, cinq passes et trois rebonds de Derrick Rose. Les 34 points, cinq passes et neuf rebonds de Zion Williamson et les 22 points, quatre passes et quatre rebonds de Eric Bledsoe ils n’étaient pas assez pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans pourrait gagner la partie.

Le prochain affrontement de New York Knicks sera contre Charlotte frelons dans le Madison Square Garden, lors de la prochaine réunion, Pélicans de la Nouvelle-Orléans jouera contre Filets de Brooklyn dans le Centre Smoothie King. Consultez le calendrier complet de la NBA.