Les New York Knicks remportent la victoire sur les San Antonio Spurs 102-98

14/05/2021 à 04:54 CEST

Knicks de New York a été imposé comme un local San Antonio Spurs 102-98 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Les Lakers de Los Angeles par 101-99. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à l’extérieur avec Filets de Brooklyn par 128-116, ajoutant un total de quatre défaites à leurs cinq derniers matchs. En ce moment, Knicks de New York Il compte 39 victoires en 70 matchs joués, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les Play-offs, tandis que San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 33 matchs gagnés sur 70 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader dans le marqueur jusqu’à la fin avec un résultat de 20-18. Après cela, au deuxième quart, il y avait à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 26-25. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 46-43 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce qu’ils reviennent dans le match, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-0 dans ce quart-temps et ont eu une différence maximale de 17 points (58-75) et ont terminé avec un résultat partiel de 27-34 (et un 73-77 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu à nouveau des alternances dans la lumière et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 29-21. Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 102-98 pour les locaux.

Une grande partie de la victoire de Knicks de New York a été cimenté à partir de 30 points, deux passes décisives et 10 rebonds de Alec burks et les 25 points, neuf passes et neuf rebonds de Julius Randle. Les 27 points, quatre passes et huit rebonds de Demar Derozan et les 14 points, sept passes et neuf rebonds de Dejounte Murray ils n’étaient pas suffisants pour San Antonio Spurs A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Knicks de New York sera contre Charlotte frelons dans le Madison Square Garden, tandis que San Antonio Spurs jouera contre Soleils de phénix dans le Centre At & t. Consultez le calendrier complet de la NBA.