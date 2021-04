Les New York Knicks s’imposent 81-125 contre les Detroit Pistons

New York Knicks vaincu en tant que visiteur Pistons de Detroit 81-125 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Detroit Pistons ont réussi à s’imposer à domicile contre Wizards de Washington 120-91, tandis que les Knicks de New York ont ​​perdu à domicile avec Mavericks de Dallas par 86-99. New York KnicksAvec ce résultat, il reste lié aux matchs gagnés avec les positions des barrages avec 25 victoires en 50 matchs joués. Pour sa part, Pistons de DetroitAprès le match, il serait pour le moment hors des Play-offs avec 14 matchs gagnés sur 49 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre New York Knicks Il était le principal dominateur, en fait, il a obtenu un partiel 16-1 dans ce quart-temps et a marqué la différence maximale (26 points) à la fin du quart jusqu’à terminer avec un résultat de 15-41. Après cela, au deuxième trimestre, les habitants ont réduit les distances sur le tableau de bord et réduit la différence de points au minimum à la fin du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-19. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 41 à 60 points avant la pause.

Au cours du troisième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence, atteint une différence de 27 points (56-83) et ont terminé avec un résultat partiel de 20-28 et un total de 61-88. Enfin, au cours du dernier trimestre New York Knicks il a pris ses distances à nouveau à la lumière, en fait, l’équipe a obtenu un score partiel de 16-1 et a augmenté l’écart à un maximum de 47 points (78-125) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 20-37. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 81-125 pour les visiteurs.

De plus, les joueurs de New York Knicks qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation étaient Julius Randle et Reggie Bullock, qui a récolté 29 points, trois passes et huit rebonds et 22 points, une passe et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Bourse Jerami et Mason Plumlee, avec 16 points, deux passes et quatre rebonds et neuf points, une passe et 10 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match New York Knicks jouera contre Filets de Brooklyn dans le Centre Barclays. Pour sa part, Pistons de Detroit sera mesuré avec Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.