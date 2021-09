Les New York Red Bulls arrachent les trois points à l’Inter Miami (0-4)

18/09/2021 à 03:06 CEST

Les Taureaux rouges a clôturé une magnifique performance contre Miami, qu’il a battu 0-4 lors du match disputé dans le Inter Miami ce samedi. Les Inter Miami Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Toronto FC (0-1) et l’autre avant lui L’équipage de Colomb (1-0) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe du New Jersey, le Les Red Bulls de New York perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre L’équipage de Colomb. Grâce à ce résultat, l’équipe du New Jersey est onzième, tandis que la Miami il est neuvième à la fin du match.

La rencontre a commencé de façon positive pour lui Les Red Bulls de New York, qui a tiré le coup de canon sur le Inter Miami à travers un peu de Klimala à la 18e minute. L’équipe du New Jersey a encore marqué, prenant ses distances en faisant 0-2 grâce à un but de Fernandez à la 31e minute, concluant la première mi-temps avec un score de 0-2.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe du New Jersey, qui a augmenté la distance au tableau d’affichage avec un but de Fabio Gomez à 65 minutes. Après une nouvelle pièce, le score a augmenté Les Red Bulls de New York, qui a augmenté les différences établissant 0-4 avec un nouvel objectif de Fabio Gomez, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, précisément en 89, terminant la confrontation sur un résultat final de 0-4.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Inter Miami sauté du banc Leerdam, Vassilev, Chapman, Higuain et Carranza remplacement Robinson, Morgan, Grégore, Pizarre et Higuain, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Gutman, Casiers, Duncan, Barlow et Harpiste, qui a sauté sur le terrain pour Carmona, Edwards, Bois de l’année, Klimala et Fernandez.

L’arbitre a montré un total de sept cartons : trois jaunes au Miami (Figal, González Pirez et Higuain) et trois à Taureaux rouges (Edwards, Barlow et Harpiste). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Figal (2 jaune) par le Inter Miami.

Avec cette bonne performance, le Les Red Bulls de New York il monte à 26 points en Major League Soccer et se place à la onzième place du classement. Pour sa part, Inter Miami il reste avec 32 points avec lesquels il a atteint le trente-troisième match.

Fiche techniqueInter Miami :Marsman, Figal, Makoun, González Pirez, Matuidi, Gregore (Chapman, min.58), Morgan (Vassilev, min.46), Brek Shea, Pizarro (Higuaín, min.77), Robinson (Leerdam, min.40) et Higuaín (Carranza, min.78)Les Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, John Tolkin, Andrés Reyes, Davis, Yearwood (Duncan, min.59), Edwards (Cásseres, min.59), Fernandez (Harper, min.83), Carmona (Gutman, min.46), Klimala (Barlow, min.71) et Fábio GomezStade:Stade Inter Miami CFButs:Klimala (0-1, min. 18), Fernandez (0-2, min. 31), Fábio Gomez (0-3, min. 65) et Fábio Gomez (0-4, min. 89)