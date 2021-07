Les New York Red Bulls remportent une courte victoire contre Orlando City (1-2)

04/07/21 à 03h36 CEST

le Taureaux rouges joué et gagné 1-2 le match de dimanche dernier dans le Stade Exploria. le Ville d’Orlando Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Inter Miami (1-2) et l’autre devant Tremblements de terre de San José (5-0) et a pour le moment connu une séquence de trois victoires consécutives. Pour sa part, Les Red Bulls de New York il a été battu 3-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Avec ce bon résultat, l’équipe du New Jersey est sixième, tandis que la Ville d’Orlando il est deuxième à la fin du match.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe du New Jersey, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Casiers à la 6e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la mi-match est venu le but de l’équipe floridienne, qui a égalisé par un but de Mueller à 59 minutes. le Les Red Bulls de New York grâce au succès devant le but de Fabio Gomez à la 80e minute, mettant ainsi fin à la confrontation sur le score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Ville d’Orlando a donné accès à Schlegel, Michel, Rosell, Akindele Oui Van de l’eau pour Antonio Carlos, Urso junior, Pereyra, Halliday Oui Mueller, Pendant ce temps, il Taureaux rouges a donné accès à Amaya, Fernandez Oui Barlow pour Carmona, Bois de l’année Oui Fabio Gomez.

L’arbitre a réprimandé Urso junior Oui Pereyra par le Ville d’Orlando déjà Duncan, Fabio Gomez, Bois de l’année Oui Barlow par l’équipe du New Jersey.

Avec cette victoire, le Les Red Bulls de New York il monte à 16 points et se place à la sixième place du classement, occupant une place d’accès à une place de playoffs pour le titre. Pour sa part, Ville d’Orlando il reste avec les 21 points avec lesquels il a atteint cette journée de compétition, également à la place qualificative pour une place à élimination directe pour le championnat.

Fiche techniqueVille d’Orlando :Austin, Jansson, Antônio Carlos (Schlegel, min.14), Smith, Halliday (Akindele, min.84), Júnior Urso (Michel, min.70), Perea, Mueller (Van De Water, min.84), Pereyra ( Rosell, min. 70), Nani et Daryl DikeLes Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Nealis, John Tolkin, Edwards, Davis, Yearwood (Fernandez, min.81), Carmona (Amaya, min.56), Cásseres, Duncan, Klimala et Fabio Gomez (Barlow, min.92)Stade:Stade ExploriaButs:Cásseres (0-1, min. 6), Mueller (1-1, min. 59) et Fabio Gomez (1-2, min. 80)