Les New-Yorkais célèbrent la levée des restrictions COVID avec des feux d’artifice .

Les New-Yorkais jubilaient mardi soir alors qu’ils se réunissaient pour regarder un feu d’artifice célébrant la fin de presque toutes les restrictions COVID-19.

Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé plus tôt mercredi qu’il levait la plupart des précautions de l’État contre les coronavirus après que New York a atteint un seuil de vaccination de 70%.

Des feux d’artifice explosent au-dessus de la ligne d’horizon de New York le mardi 15 juin 2021.Chad Rachman Des feux d’artifice se sont allumés autour de New York alors que la plupart des restrictions COVID-19 ont pris fin.Paul Martinka Les feux d’artifice ont permis d’honorer les travailleurs essentiels qui ont aidé pendant la pandémie.Paul Martinka New York a maintenant atteint la barre des 70% de vaccination.Chad Rachman

Des feux d’artifice ont illuminé le ciel de l’Empire State pour marquer l’étape et honorer les travailleurs essentiels.

Dans le Lower Manhattan, une foule nombreuse a éclaté en acclamations alors que des éclats éblouissants de rouge et de jaune ont éclaté au-dessus du port de New York, a montré une vidéo.

“Entendre le boom des feux d’artifice à Brooklyn… Nous avons parcouru un long chemin depuis le fait de frapper des pots à 19 heures tous les soirs pendant le verrouillage”, a écrit Howard Beck sur Twitter.

Les festivités ont eu lieu environ 15 mois après la première fermeture de l’État en raison de la pandémie qui a tué des dizaines de milliers d’habitants.