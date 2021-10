Les New-Yorkais mettent leurs moyens de subsistance en jeu pour protester contre la coercition vaccinale

Des milliers de New-Yorkais se sont rassemblés samedi à Times Square pour protester contre la coercition des tirs de COVID par l’administration Biden, le gouvernement de la ville de New York et des entreprises privées.

Des manifestants contre le mandat anti-vaccin à New York manifestent devant le @nytimes scandant « defund the media » pic.twitter.com/BfalDbabqC – Elad Eliahu (@elaadeliahu) 16 octobre 2021

New York abrite certains des mandats de vaccination les plus stricts du pays. En plus de la coercition médicale exercée par l’État sur les employés de l’État, les travailleurs de la santé et les enseignants, la ville oblige les entreprises à exiger des « passeports vaccinaux » vérifiés en échange de biens et de services.

« Les entreprises qui ne se conforment pas à cette politique seront passibles d’amendes », prévient le ministère de la Santé de New York sur son site Web.

Ces mandats se sont étendus bien au-delà des gratte-ciel de New York, des entreprises privées, des restaurants, des gymnases et des cinémas dans les maisons privées. Plus tôt ce mois-ci, un juge de la ville de New York a décidé qu’un père devait se faire vacciner ou être soumis à des tests COVID-19 réguliers s’il voulait maintenir ses visites en personne tous les deux week-ends avec sa fille de trois ans. Le candidat démocrate à la mairie de New York, Eric Adams, a également récemment promis de rendre obligatoire le vaccin COVID pour tous les élèves des écoles publiques s’il est élu.

‘Laissez mon peuple partir’

Les citoyens de New York en ont marre de ce harcèlement prolongé. Alors que certains restent silencieux dans l’espoir de ne pas perdre leur famille, leur emploi ou l’accès aux activités, beaucoup risquent tout pour défendre la liberté personnelle et la liberté de vivre leur vie comme bon leur semble.

John Matland n’est que l’un des nombreux travailleurs de la santé à New York qui ont contesté le gouvernement et le Staten Island University Hospital South en lui disant quoi mettre dans son corps.

« Je n’allais pas bouger. Donc, ce que j’ai fait, c’est que j’ai commencé à m’organiser », a déclaré Matland à The Federalist.

Matland a rapidement obtenu le soutien de collègues qui estimaient qu’il était injuste que l’hôpital essaie de les forcer à faire des choix médicaux qui, selon eux, devraient être privés. Il a participé à des rassemblements et même à une manifestation avec plus de 100 personnes à l’extérieur de l’hôpital lors de son déjeuner. Mais même après avoir consacré 15 ans de sa vie à travailler comme technicien de tomodensitométrie, y compris au plus fort de la pandémie, Matland a été licencié lorsqu’il n’a pas pu prouver qu’il avait reçu le vaccin avant la date limite de son hôpital.

La tyrannie de New York a poussé certains à quitter les jungles de béton bleu qu’ils aimaient autrefois pour des États contrôlés par les républicains tels que la Floride et le Texas, où les chefs de gouvernement s’efforcent de protéger la liberté personnelle en médecine. D’autres, comme Rachel Maniscalco, une enseignante forcée de quitter son emploi en raison du refus d’une injection COVID, veulent cependant « rester et se battre ».

« J’ai réalisé que je ne voulais pas fuir l’endroit où je suis né et où j’ai grandi. De plus, je suis nécessaire ici en ce moment », a déclaré Maniscalco.

Maniscalco n’est que l’une des nombreuses enseignantes de New York qui ont choisi de sacrifier sa carrière et son adhésion à la Fédération unie des enseignants en échange de s’être prononcées contre les vaccinations obligatoires. Ce qui a commencé comme son refus catégorique de céder à l’exigence de vaccin de son école de Staten Island conformément aux ordres du gouvernement s’est rapidement transformé en une demande légale d’injonction. Lorsque cela a été nié par la juge de la Cour suprême des États-Unis, Sonia Sotomayor, Maniscalco, qui a travaillé dans son école pendant la majeure partie de la pandémie enceinte, a poursuivi et poursuivi la lutte juridique contre le mandat vax.

« Je comprends qu’il y a beaucoup de peur. Et pour moi, je me suis dit : ‘Eh bien, je n’aurai jamais ça. Je sais où est ma limite. Donc, la seule chose à faire à ce stade est de se battre », a déclaré Maniscalco.

Maintenant, Maniscalco, souvent rejointe par sa petite fille, utilise son temps libre pour prendre la parole lors de rassemblements organisés par Teachers For Choice et New York Freedom Rally pour encourager les autres à ne pas se conformer s’ils ne sont pas à l’aise. C’est un sacrifice, mais c’en est un qu’elle est prête à faire.

« Je ne peux pas entrer dans un restaurant et je ne peux pas aller dans un bar et je ne peux pas aller dans une salle de sport et il y a tellement de choses que je ne peux pas faire, auxquelles je suis heureux de renoncer pour la cause . Je ne veux aller nulle part pour faire respecter cela. Mais, vous savez, beaucoup de mes amis l’ont fait et ce que j’ai essayé de faire, c’est juste de dire : « Je ne juge pas. Je comprends que les gens soient obligés de se conformer. Je le comprends complètement. Je pense que c’est horrible », a déclaré Maniscalco. « J’ai un mari. Il ne gagne pas beaucoup d’argent, alors nous dépensons en quelque sorte nos économies, mais il comprend à quel point c’est important.

Petites victoires

Les tribunaux ont délivré quelques petites victoires aux New-Yorkais fatigués de la portée excessive de COVID-19 de leur État. La semaine dernière, un juge fédéral a décidé que l’État devait autoriser les employeurs du secteur de la santé à envisager des exemptions religieuses pour les travailleurs, même si l’État a tenté de faire pression sur les entreprises contre cela.

« Il n’y a pas d’explication adéquate de la part des défendeurs sur la raison pour laquelle l’« aménagement raisonnable » qui doit être étendu à un travailleur de la santé médicalement exempté en vertu de la clause 2.61 ne pourrait pas être étendu de la même manière à un travailleur de la santé ayant une objection religieuse sincère », a déclaré le juge David Hurd. Utique a écrit.

Les enseignants, cependant, n’ont pas reçu le même traitement de la part d’un juge fédéral à Manhattan la semaine dernière. Ce juge a rejeté au moins 10 demandes d’éducateurs demandant au tribunal de bloquer l’application du mandat de vaccin COVID de la ville de New York.

« Les plaignants n’ont pas montré qu’ils avaient droit à ce recours extraordinaire », a déclaré la juge Valerie Caproni. Elle a également minimisé les préoccupations des plaignants selon lesquelles la ville est «ouvertement hostile» à la religion.

Jo Rose, assistante d’un enseignant dans le Bronx qui est également fortement impliquée dans le New York Freedom Rally, a été licenciée plus tôt ce mois-ci à cause de cette question. Plusieurs enseignants ont exprimé leur malaise avec le mandat du vaccin et la date limite du 27 septembre du ministère de l’Éducation, mais au moment où une injonction temporaire a repoussé la date limite de tir au 1er octobre, Rose a déclaré qu’elle n’était que l’un des quatre autres membres du personnel chez elle. école qui n’a pas cédé à la pression.

« J’ai l’impression d’être jeté et ensuite j’ai dû expliquer aux enfants qui subissent un lavage de cerveau en pensant, comme, si vous ne vous faites pas vacciner, vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes sale … ​​Et j’ai expliqué à eux que je ne peux pas être contraint de faire quelque chose que le gouvernement me fait faire », a déclaré Rose à The Federalist. « … Je préférerais perdre mon emploi que d’être contraint à recevoir un vaccin expérimental dont je ne veux pas dans mon corps. C’était donc très émouvant pour moi. Je suis parti et je ne voulais pas pleurer devant les enfants, mais j’ai pleuré une fois que je suis sorti de l’école parce que je suis dans cette école depuis trois ans.

Rose a déclaré que bien que sa situation soit malheureuse et beaucoup trop prolifique dans la ville, elle est encouragée par le nombre de personnes prêtes à s’opposer publiquement aux mandats.

« Le changement positif est que maintenant plus de gens sont conscients et même au sein de notre manifestation, nous avons beaucoup de gens qui sont vaccinés … et pour les amener à voir et à comprendre que nous devons être ensemble, que vous soyez vacciné ou non. » dit Rose.

Elle a également déclaré que de nombreuses personnes réalisent le rôle que les médias d’entreprise corrompus ont joué dans l’aide à la coercition vaccinale.

« Les médias ont beaucoup de gens qui croient qu’ils ont la plus haute autorité et quoi qu’ils disent, c’est 100 pour cent vrai et que nous ne pouvons pas poser de questions en dehors de leur petite télévision », a déclaré Rose. « …Ils ne sont pas là pour informer le public, ils sont là pour manipuler le public. Ils doivent être impartiaux. Vous êtes censé uniquement signaler. Votre travail n’est pas censé prendre parti pour quoi que ce soit ou faire mal paraître un groupe ou des choses de cette nature… De plus, en ce qui concerne les vaccins, ils ne signalent aucun effet secondaire.

