Les New-Yorkais protestent contre les mandats de vaccination à Times Square

NEW YORK, New York – Des milliers de manifestants ont défilé à New York le week-end dernier, se rassemblant à Times Square pour exprimer leur opposition aux mandats de vaccination contre le COVID-19. La marche était la dernière d’une série de rassemblements de ce type qui se déroulent régulièrement à New York depuis des mois maintenant, largement ignorés par la presse corporative.

Le maire Bill de Blasio a annoncé l’un des mandats de vaccination les plus importants du pays, exigeant que tous les employés de la ville se fassent vacciner pour la première fois avant le 29 octobre ou soient mis en congé sans solde, sans exception. Pour la police et les pompiers de New York, la date limite est le 1er novembre, mais le PBA, le syndicat de la police de New York, s’est engagé à lutter contre le mandat.

Les manifestants ont entendu Robert F. Kennedy Jr. et d’autres, qui ont parlé de la liberté personnelle et du gouvernement limité. Des chants de « financez les médias », « liberté » et « allons-y, Brandon », ont balayé la foule.

Au cours des 18 derniers mois, les New-Yorkais ont subi certaines des mesures pandémiques les plus strictes du pays, telles que les mandats de masques, les fermetures d’écoles et les fermetures radicales. Les derniers mandats sur les vaccins ajoutent l’insulte aux blessures pour de nombreux travailleurs qui, autrement, ont pu s’acquitter de leurs tâches de manière adéquate tout au long de la pandémie. Ces travailleurs sont maintenant confrontés à un choix entre le vaccin ou leurs moyens de subsistance.

Pour l’instant, des manifestations comme celle de Times Square samedi devraient se poursuivre. Comme l’indique l’enseigne d’un manifestant, « la patience des gens s’épuise ».

Regardez la couverture de la manifestation par The Federalist ici :

https://www.youtube.com/watch?v=5Zm0bQ8d7KI

