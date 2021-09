Les New-Yorkais réagissent au mandat vaccinal de Biden: “Cela va contre la volonté de tout le monde”

Les habitants de la ville de New York ont ​​partagé leurs réflexions sur le nouveau mandat général du président Biden sur le vaccin COVID-19, qui demande aux employés des entreprises de plus de 100 travailleurs de se faire vacciner ou de se faire tester chaque semaine pour le virus.

Les personnes avec lesquelles Fox News Digital s’est entretenu à Manhattan étaient largement divisées sur l’annonce, malgré le fait que près de 70% des résidents du comté de New York aient été vaccinés avec au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus. Plus de 60% sont complètement vaccinés.

“Je suis d’accord avec le mandat”, a déclaré une femme. “Je pense que pour revenir à un niveau proche de la normale, nous avons besoin d’un mandat de vaccination en place, et je pense que pour assurer la sécurité des autres, il est vraiment important de se faire vacciner.”

“Cela va contre la volonté de tout le monde”, s’est exclamé un homme.

La règle affectera probablement des millions de travailleurs et imposera également des amendes substantielles, jusqu’à 14 000 $ par infraction, aux entreprises qui refusent de se conformer.

Un autre homme est allé plus loin et a affirmé que les mandats de Biden étaient même insuffisants, ajoutant qu’une nation est “responsable de faire vacciner les gens” parce que les personnes qui ne sont pas vaccinées représentent un “risque public et une menace pour toutes les autres personnes”. Il a dit plus tard qu’il n’était pas en colère contre les non vaccinés comme Biden semblait l’être dans son discours du 9 septembre – il pensait juste qu’ils étaient des idiots.

L’homme a ajouté que les personnes non vaccinées devraient être “contraintes” de le faire et a exprimé son approbation pour des mandats plus stricts.

Un autre homme n’était pas d’accord avec le mandat de Biden, affirmant que la règle ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises qui reçoivent des fonds fédéraux.

Une autre femme a estimé que l’exigence de Biden pour 100 entreprises et plus d’employés était une bonne idée en raison de “l’afflux” de cas de COVID qui se produisent.

“Vous devez respecter la loi, je suppose”, a-t-elle ajouté.

La ville de New York voit ses mandats de vaccination au niveau de l’arrondissement coïncider presque avec l’annonce de Biden au niveau fédéral.

Le maire Bill de Blasio a déclaré en juillet qu’il exigeait que tous les employés de la ville de New York soient vaccinés ou testés une fois par semaine pour le COVID-19 avant le 13 septembre.

Certains restaurants et entreprises ont commencé à imposer le contrôle d’identification de la vaccination en août, et le nombre ne cesse d’augmenter.