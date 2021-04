Les NFT accélèrent la transition numérique de Topps, déclare le président

Topps, l’un des principaux fabricants mondiaux de cartes à collectionner, a récemment annoncé son intention de poursuivre une offre publique après l’explosion du marché numérique.

Dans une interview accordée aujourd’hui à Squawk Box de CNBC, le président de Topps, Michael Eisner, a déclaré que le côté sport et divertissement de l’entreprise – la société produit également des confiseries comme la gomme – est à 25% numérique et en croissance. Eisner a déclaré que l’explosion de jetons non fongibles, ou NFT, sur la blockchain «plaira probablement à tout le monde» à mesure que la société deviendra publique.

«Le numérique [side of the business] se développe très rapidement », a déclaré Eisner:

«Avec la blockchain, nous allons pouvoir participer au marché secondaire. Avant, nous ne participions que lorsque nous sortions les cartes analogiques. »

Topps prévoit d’entrer en bourse par la fusion d’une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Dans ce cas, Mudrick Capital, déjà cotée au Nasdaq, acquerrait Topps. Cela pourrait contourner efficacement la voie traditionnelle de l’offre publique initiale. Le SPAC évalue Topps à 1,3 milliard de dollars, l’accord devrait être finalisé cette année.

Eisner, l’ancien PDG de The Walt Disney Company, a acheté Topps via sa société d’investissement et Madison Dearborn Partners en octobre 2007. Le président de Topps a déclaré qu’il avait acheté l’entreprise «dans le but de la rendre numérique».

«C’est la cerise sur le gâteau: passer complètement au numérique, avec l’analogique toujours en place.»

Alors que les crypto-monnaies et la technologie blockchain sont devenues plus connues, la branche numérique de la société a sauté dans l’espace NFT avec la création d’objets de collection numériques à la mode. En janvier, Topps Digital a publié des NFT mettant en vedette le sénateur du Vermont Bernie Sanders et ses mitaines d’hiver lors de la cérémonie d’inauguration présidentielle 2021.