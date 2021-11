Les NFT arrivent aux Grammy Awards

Recording Academy et Grammy Awards ont annoncé leur partenariat avec la plateforme musicale NFT OneOf pour sortir des objets de collection NFT pour les trois prochains Grammy Awards. Le partenariat exclusif couvrira les 64e, 65e et 66e Grammy Awards annuels.

De plus, ce partenariat avec OneOf s’appuiera sur les partenariats précédents avec le iHeartRadio Music Festival en tant que partenaire officiel des objets de collection. Il est important de noter que des artistes de renom comme Doja Cat et The Game ont déjà sorti leurs NFT sur la plateforme. Avec d’autres qui se sont également inscrits pour lancer NFT via OneOf, tels qu’Alesso, Charlie Puth, HER et Jacob Collier.

Les détails de la collection, qui comprendra des objets de collection numériques et des expériences célébrant les gagnants et les nominés aux Grammy, seront révélés en janvier. Depuis l’annonce officielle, ils ont indiqué qu’une partie du produit des ventes de NFT ira à leur fonds de bourses.

OneOf se présente comme une plate-forme NFT respectueuse de l’environnement spécialement conçue pour l’industrie de la musique. La plate-forme ne facture aucun frais de frappe à ses partenaires créateurs et artistes pour créer NFT.

La société affirme qu’elle utilise 2 millions de fois moins d’énergie que les réseaux blockchain comme Ethereum. Le réseau utilisé par la plupart des NFT. (OneOf fonctionne sur le protocole blockchain Tezos). OneOf accepte également les cartes de crédit et de débit, ce qui devrait réduire la barrière à l’entrée pour le fan moyen.

Disney lance ses NFT Star Wars

Le 12 novembre, Walt Disney Company lancera sa propre gamme de jetons non fongibles (NFT). Et, les fans de films Pixar, Marvel, Star Wars, et plus, pourront obtenir des objets de collection numériques.

La société vendra ses NFT via le marché VeVe. Sur cette plate-forme, les utilisateurs peuvent acheter des statues en or numériques de personnages emblématiques de Marvel, Disney, Pixar et Star Wars. Le moyen d’échange de ces NFT sera ECOMI, une crypto-monnaie utilisée pour acheter, vendre et échanger des jetons sur VeVe.

Huobi rejoint la course NFT

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, le groupe Huobi est le dernier à se plonger dans le pool croissant de jetons non fongibles (NFT). Le communiqué de presse officiel dit que :

« Le groupe Huobi a annoncé aujourd’hui le lancement d’un essai pour Huobi NFT. Un jeton non fongible (NFT), qui permet aux utilisateurs d’acheter des œuvres d’art, des objets de collection et d’autres objets numériques auprès de NFT.

Ce développement marque une étape importante dans l’extension de la stratégie Metaverse de Huobi. Un concept qui combine plusieurs technologies telles que la réalité virtuelle pour fournir un environnement 3D virtuel avec des activités telles que des jeux en ligne et autres.

Le marché NFT jouera sans aucun doute un rôle crucial dans la stratégie d’expansion mondiale de Huobi.

Binance a momentanément désactivé les retraits cryptographiques en raison d’une accumulation importante

Le principal échange de crypto-monnaie sur le marché de la crypto a annoncé via une publication sur Twitter la désactivation des retraits de crypto-monnaie sur l’échange en raison d' »un important arriéré de travail en attente ». Tout en s’assurant que l’équipe travaille déjà à résoudre le problème.

Les retraits de crypto ont repris. Il y aura un retard temporaire dans le traitement des retraits au fur et à mesure que l’arriéré sera résorbé. Nous nous attendons à ce que cela dure environ 30 minutes. – Binance (@binance) 1er novembre 2021

Quelques minutes plus tard, les retraits ont repris quelque temps après l’annonce initiale, avec une note qui disait :

«Il y aura un retard temporaire dans le traitement des retraits à mesure que l’arriéré se résorbera. Nous espérons que cela durera environ 30 minutes. »

Les investissements en crypto-monnaie en Inde dépassent les 10 milliards de dollars

Les investissements en crypto-monnaie en Inde se sont élevés à plus de 10 milliards de dollars, contre 923 millions de dollars en avril de l’année dernière. Selon un rapport de l’entreprise de recherche et d’intelligence crypto CREBACO. Le rapport note également que plus de 15 millions de personnes ont déjà investi dans des actifs numériques.

L’expansion de l’industrie nationale de la cryptographie est incontestable, et le fondateur de CREBACO, Siddharth Sogani, pense que cela est dû à une sensibilisation accrue du public aux lacunes de l’économie centralisée et à la nécessité de la décentralisation.

Un autre signe que le marché indien de la cryptographie arrive à maturité est l’introduction de nouveaux produits d’investissement par bon nombre de ces bourses, tels que les plans d’investissement systématiques et les plans de dépôt fixe.

