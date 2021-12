Les NFT arrivent dans les jeux Ubisoft

Les NFT arrivent sur le point d’arrêt Ghost Recon d’Ubisoft. En particulier, Ubisoft a décrit la mise en œuvre des NFT dans leur jeu, comme une expérience. Et il a éliminé les inquiétudes concernant l’impact environnemental de la technologie, qualifiant sa nouvelle entreprise de « vigoureusement efficace et durable sur le plan environnemental ».

Plus précisément, les Digits, comme les appelle Ubisoft, seront les premiers NFT « jouables dans les jeux AAA ». Les chiffres seront introduits dans les versions PC Windows de Breakpoint via la plate-forme Ubisoft Connect. Ubisoft met également en place une autre plateforme, appelée Ubisoft Quartz, pour gérer l’acquisition de ces NFT.

Chaque chiffre est un objet de collection unique avec son propre numéro de série que les autres peuvent voir dans le jeu. Les chiffres sont des objets cosmétiques jouables qui donnent aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience et de terminer leurs missions avec style.

« En outre, il garde la trace de ses propriétaires actuels et anciens pour les années à venir, faisant des joueurs une partie intégrante de l’histoire du jeu. »

Ubisoft annonce Ghost Recon Breakpoint

Soit dit en passant, l’annonce indique que les chiffres d’Ubisoft seront stockés sur la blockchain Tezos. La société a ajouté que la décision d’utiliser la technologie Tezos est due à sa faible consommation d’énergie, par rapport à Bitcoin.

« Une seule transaction sur Tezos utilise à peu près la même quantité d’énergie que le streaming de 30 secondes de vidéo. Ce qui est bien inférieur à l’impact environnemental de la principale crypto-monnaie.

Dans ce contexte, les chiffres peuvent être réclamés via Ubisoft Quartz lorsque le lancement bêta de cette plate-forme commencera le 9 décembre à 13 heures aux États-Unis et au Canada. Quartz sera également disponible en même temps, heure locale, au Brésil, en Espagne, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Australie.

Plus important encore, Ubisoft a déclaré qu’il prévoyait de publier une collection de NFT gratuits pour les premiers utilisateurs les 9, 12 et 15 décembre, afin de récompenser les premiers utilisateurs parmi les joueurs. Au fait, avec plus de sorties pour 2022.

Un masque « Lobos » pour le fusil tactique M4A1. Vous devez atteindre le niveau 5. Un casque. Jouez au moins 600 heures Une paire de pantalons. Jouez au moins 100 heures.

D’ailleurs, selon Baptiste Chardon, directeur des produits et activités Blockchain chez Ubisoft : « L’idée est de se concentrer sur nos acteurs les plus engagés avec ce premier lot.

Pour jouer, vous devez répondre à certains critères

De même, pour garantir que les joueurs puissent utiliser les Digits au maximum, Ubisoft Quartz ne sera disponible qu’aux joueurs remplissant les critères d’éligibilité suivants :

Jouez à Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sur Ubisoft Connect pour PC Windows. Atteignez au moins le niveau 5 d’XP dans le jeu. Avoir au moins 18 ans. Le nombre de chiffres en édition unique qu’un joueur peut posséder à tout moment est limité à un.

Chiffres Caractéristiques

Ils représentent sans aucun doute des pièces uniques et de collection des mondes de jeu d’Ubisoft. Ce sont des véhicules, des armes et des pièces d’équipement de collection dans le jeu. Offrir aux joueurs des moyens sans précédent de se connecter. Ses principales caractéristiques sont :

Singularité: chaque Digit, est une pièce de collection unique. Qui a son propre numéro de série que les autres peuvent voir dans le jeu.Gameplay– Ce sont des objets de collection de jeu de haute qualité avec une valeur utilitaire active. Ils donnent aux joueurs la possibilité de personnaliser leur expérience et de mener à bien leurs missions avec style.Contrôler– Livré avec un certificat de propriété stocké sur la Blockchain.Développer le métaverse

À cet égard, Nicolas Pouard, vice-président du Strategic Innovation Lab d’Ubisoft, a déclaré : « Ubisoft Quartz est la première pierre angulaire de notre vision ambitieuse de développer un véritable métavers.

« Nous pensons que les NFT peuvent rapprocher les possibilités de notre monde réel du numérique, ce qui signifie que la valeur générée dans ces mondes et par nos communautés doit être redéfinie et redistribuée. Cela va transformer la relation entre les créateurs de jeux et les joueurs, ou même notre relation avec les jeux en général. »

En conclusion, Ubisoft a déclaré que Quartz était le point culminant de l’exploration de quatre ans de la technologie Blockchain par la société, grâce à la recherche et au développement internes. En plus d’une étroite collaboration avec des spécialistes de renom au sein de l’écosystème startup.

