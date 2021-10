Les NFT arrivent-ils sur Dogecoin ? 9 choses à savoir sur le Big Vision Lifting DOGE aujourd’hui.

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) sait comment garder la tête hors de l’eau. Le mème crypto a vu presque tout ce qu’il y a à voir en ce qui concerne la volatilité, et il flotte sans faute lorsqu’il rencontre une mauvaise passe. Au cours de l’été, les développeurs ont cherché des moyens de renforcer l’écosystème, principalement par le biais de mises à niveau. Aujourd’hui, l’un des cofondateurs de Dogecoin parle de sa nouvelle grande idée pour le réseau. Ses tweets suscitent des discussions autour des jetons non fongibles (NFT) arrivant sur Dogecoin.

Billy Markus, l’un des deux grands esprits derrière le plus grand mème de la monnaie numérique, s’est rendu sur Twitter plus tôt dans la semaine pour exprimer son avenir idéal pour le réseau Dogecoin. Une grande partie de la discussion porte sur les jetons non fongibles et sur la façon dont Dogecoin peut être intégré pour eux. Voici tout ce que vous devez savoir.

Billy Markus parle de l’arrivée des NFT sur Dogecoin

Billy Markus est le plus grand porte-parole de la crypto d’un point de vue technique ; il a fondé Dogecoin en 2013 avec Jackson Palmer. Palmer s’est éloigné de la crypto des années plus tard et n’a aucune association avec la crypto de quelque nature que ce soit de nos jours. Markus est très à l’écoute des désirs des utilisateurs de Dogecoin, interagissant fréquemment avec eux sur son compte Twitter et fournissant fréquemment des mises à jour de développement. Il parle également souvent de ses idées pour développer la chaîne, y compris la discussion NFT de cette semaine. Markus a tweeté ses dernières idées pour développer la chaîne mercredi, fournissant deux grandes propositions. L’une de ces propositions consiste à relier l’écosystème Dogecoin à Ethereum (CCC :ETH-USD), l’un des plus grands réseaux de blockchain au monde. Les données Dogecoin ne seraient pas simplement facilement transférables vers la chaîne Ethereum avec cette mise à niveau ; cela permettrait également la création d’un appariement de jetons DOGE-ETH. Cela nous amène aux potins sur les NFT arrivant sur Dogecoin; Markus soutient qu’avec un jeton DOGE-ETH sur les marchés NFT comme OpenSea, l’utilité de Dogecoin serait considérablement augmentée. Beaucoup de critiques autour de Dogecoin sont dans son manque d’utilité concrète, et la proposition ferait certainement taire une grande partie des critiques. Markus est historiquement haussier sur les NFT. Un peu plus tôt la semaine dernière, Markus a hébergé un certain nombre de NFT sur le thème Dogecoin sur le marché OpenSea.

