Les NFT d’Amitabh Bachchan ont atteint l’enchère la plus élevée jamais enregistrée en Inde le premier jour de l’enchère

La collection de jetons non fongibles (NFT) de l’acteur vétéran de Bollywood Amitabh Bachchan a battu tous les records d’enchères NFT en Inde pour devenir la plus réussie à ce jour, a déclaré mardi la plate-forme NFT sans code Guardian Link. La société s’était associée à la plate-forme NFT BeyondLife.Club appartenant à Rhiti Entertainment en septembre de cette année pour le lancement de la collection NFT de l’acteur. La vente aux enchères a été lancée le 1er novembre 2021 et se clôturerait le 4 novembre 2021. La collection NFT «Madhushala» d’Amitabh Bachchan a reçu l’enchère la plus élevée jamais réalisée en Inde à 4 20 000 $ le jour 1.

Madhushala est la collection de poèmes du père d’Amitabh Bachchan, Harivansh Rai Bachchan, enregistrés dans la propre voix de l’acteur. La vente aux enchères NFT comprenait également sept affiches dédicacées de ses films emblématiques et une demi-douzaine d’objets de collection de « collection d’art et d’affiches punks et NFT » qui ont obtenu des enchères d’une valeur de plus de 1 000 000 $ le jour 1.

« Une caractéristique unique de l’enchère est la « Loot Box », d’une valeur de 10 $ chacune. Chaque acheteur de cette boîte obtiendrait une œuvre d’art assurée de la collection NFT. La boîte à butin sera mise en ligne le 2 novembre à 19 heures et proposera 5 000 objets de collection pour lesquels plus de 300 000 fans de collection crypto se sont inscrits dans le monde », a déclaré la société dans un communiqué. La collection NFT était également la toute première NFT basée sur la technologie NFT anti-RIP de Guardian Link qui empêche la copie de la NFT et protège donc les droits exclusifs de son propriétaire, ce qui est actuellement un défi dans le paysage NFT, selon Guardian Link.

« Dans un monde de métavers et de numérisation, les NFT ont ouvert les portes d’un nouveau domaine de connectivité et une opportunité de dialoguer avec mes fans d’une nouvelle manière. Les NFT offriront au public la chance de posséder une pièce originale de moments rares et précieux de ma vie, y compris des histoires de mes films, une récitation de Madhushala, des histoires et des moments de mes films et ces moments resteront avec eux pour toujours », a déclaré Amitabh Bachchan.

« Les NFT sont capables de transformer l’industrie des arts créatifs d’une manière qui profitera à toutes les parties prenantes de l’industrie. Les NFT convertissent les œuvres d’art créatives en actifs numériques qui peuvent être échangés sur un réseau blockchain hautement sécurisé. Les NFT permettent également aux artistes de vendre leur travail virtuellement sans avoir à procéder à une vente aux enchères physique et le fait que les NFT ne peuvent pas être dupliqués rend l’œuvre d’art très unique et crée une valeur monétaire plus élevée. En Inde, les NFT en sont encore à leurs balbutiements, mais avec une icône mondiale comme Amitabh Bachchan qui approuve les NFT, nous pouvons nous attendre à une augmentation massive de l’adoption des NFT en Inde », a déclaré Jay Hao, PDG d’OKEx.com – un échange cryptographique avait déclaré à Financial Express. En ligne.

Outre Amitabh Bachchan, Sunny Leone et Salman Khan auraient également récemment annoncé le lancement prochain de leurs NFT. À l’échelle mondiale, les célébrités profitent des NFT. Paris Hilton, Lindsay Lohan, le groupe de rock Kings of Leon, le skateur Tony Hawk, Snoop Dogg, le rappeur Azealia Banks, le chanteur écossais Lewis Capaldi et bien d’autres auraient déjà lancé leurs NFT. Essentiellement, chaque NFT est unique et ne peut pas être échangé contrairement aux crypto-monnaies, qui sont identiques les unes aux autres, et peuvent permettre des transactions commerciales. Par exemple, un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin ou Re 1 est égal à un autre Re 1, mais les NFT ne peuvent pas être un moyen de transactions en raison de leur unicité.

