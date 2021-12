Les NFT de l’éditeur Far Cry 6 n’ont aucun sens pour les développeurs ou les joueurs

Image : Ubisoft

La semaine dernière, Ubisoft a dévoilé sa nouvelle plate-forme technologique NFT, appelée Quartz, et cela ne s’est pas bien passé. L’annonce que Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint serait le premier jeu à implémenter des éléments adossés à des crypto-monnaies a été rejetée sur YouTube plus de 40 000 fois. Maintenant, il s’avère que même de nombreux développeurs de l’éditeur Assassin’s Creed n’ont aucune idée de ce qu’ils doivent penser du nouveau système NFT de l’éditeur.

Selon les messages examinés par Kotaku, un article annonçant Quartz sur le hub de médias sociaux interne d’Ubisoft, MANA, s’est rapidement rempli de questions et de préoccupations des développeurs de toute l’entreprise. Certains ne comprenaient pas quels anciens problèmes la nouvelle technologie résolvait réellement, tandis que d’autres craignaient de recevoir des mandats pour commencer à intégrer des NFT (jetons non fongibles, alias des hyperliens vers des JPEG) dans leurs propres jeux.

« Je ne comprends toujours pas vraiment le ‘problème’ résolu ici », a écrit un employé. « Est-ce que cela vaut vraiment la peine de la publicité (extrêmement) négative que cela provoquera ? » Un autre a demandé : « Comment pouvez-vous considérer la propriété privée, la spéculation, la rareté artificielle et l’égoïsme, puis dire ‘oui c’est bien, je veux ça, mettons-le dans l’art ?’ »

« J’essaie normalement de rester positif sur nos annonces mais celle-ci est bouleversante », a écrit un troisième.

Lire la suite: L’art cryptographique appartient à la poubelle

Certains développeurs ont soulevé des préoccupations environnementales. Alors que Quartz est basé sur une crypto-monnaie, Tezos, qui tire sa valeur de la technologie de preuve de participation plutôt que d’un algorithme de preuve de travail exponentiellement plus énergivore, il y a encore beaucoup de débats sur les forces et les faiblesses de cette alternative. forme de génération de crypto. D’autres ont simplement estimé que l’annonce n’était qu’un véhicule pour des mots à la mode dénués de sens et un autre désastre de relations publiques inutile pour une entreprise dont la réputation est déjà en ruine à la suite d’une litanie d’allégations d’inconduite sexuelle et de mauvais traitements au travail au cours de la dernière année.

Capture d’écran : Ubisoft

Bien que Quartz soit en préparation depuis quatre ans, les NFT en sont encore aux premiers stades de la mise en œuvre chez Ubisoft. Le casque actuel proposé par Ghost Recon Breakpoint, qui a été tourné en dérision par les critiques et les fans au lancement et n’a jamais été récupéré, est un casque pour ceux qui ont passé plus de 600 heures dans le jeu de tir tactique en monde ouvert.

« 600 heures pour gagner un NFT ! » a tweeté le critique de jeux YouTube SkillUp. « Maintenant, les crypto bros vont juste demander au bot de passer des heures à la ferme afin qu’ils puissent récupérer leur casque de merde. Ubi gagne parce qu’ils peuvent réserver ces métriques en tant que « MAU accrus » [monthly active users], bien que [it’s] tout gonflé par ces ordures.

Le casque et les autres NFT de Breakpoint ne sont actuellement pas vendus pour de l’argent. Bien qu’ils puissent être portés comme d’autres produits cosmétiques, ils n’affectent pas non plus la façon dont le jeu est joué. Au lieu de cela, ce sont des trophées pour les premiers utilisateurs et les joueurs les plus hardcore de Breakpoint définis avant tout par le fait que seulement quelques milliers de personnes les posséderont. Les joueurs pourront cependant les revendre, d’où vient le nouveau slogan des jeux de cryptographie « jouer pour gagner ».

« Nous sommes loin d’être amusants », a écrit aujourd’hui le syndicat français représentant Ubisoft Paris, Solidaires Informatique, dans un article de blog fustigeant la nouvelle initiative. Selon le syndicat, la direction d’Ubisoft a fait référence au fait que Quentin Tarantino avait récemment sauté dans le train de la NFT pour renforcer son dossier. Les NFT de Tarantino, qui sont basés sur son film Pulp Fiction de 1994, sont actuellement embourbés dans un différend juridique avec le distributeur d’origine du film, Miramax.

« Oui, la blockchain change la donne, mais ce n’est que si elle est utilisée de la bonne manière et avec des joueurs en son cœur que nous exploiterons collectivement le véritable potentiel de cette innovation », a écrit Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft, dans un éditorial. pour VentureBeat plus tôt ce mois-ci. Jusqu’à présent, beaucoup de ses collègues ne semblent pas l’acheter.