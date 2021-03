Les NFT deviennent négatifs en carbone, un grand banquier appelle les investisseurs de NFT les joueurs

La ruée vers les jetons non fongibles a vu chaque homme et son Doge affluer vers le marché non fongible pour profiter de l’engouement récent pour les objets de collection tokenisés. Même les célébrités que l’on supposerait avoir peu d’engagement avec les actifs cryptographiques se sont précipitées pour encaisser, avec des personnalités comme John Cleese, Tony Hawk, Lindsay Lohan et Ja Rule concoctant ensemble des NFT de différents mérites artistiques ces derniers mois.

Cependant, l’adoption croissante de la NFT a conduit à une réaction du public sur l’empreinte carbone perçue associée aux technologies d’actifs cryptographiques.

Nifty Gateway s’engage à devenir négatif en carbone

La plate-forme NFT Nifty Gateway a annoncé le 29 mars qu’elle prévoyait de devenir négative en carbone dans le futur proche.

Dans un article partagé sur le site Web de l’investisseur Nifty Gemini, les cofondateurs de la plate-forme ont annoncé leur intention de calculer les émissions de carbone de Nifty Gateway au fil du temps et d’acheter deux fois plus de compensations de carbone à la fin de chaque mois – faisant théoriquement de Nifty un dissolvant net de carbone dans son ensemble. .

Bien que la publication reconnaisse les préoccupations environnementales concernant la prolifération des NFT, les fondateurs de Nifty ont qualifié ces préoccupations de produit de doubles standards auxquels l’industrie de la cryptographie est souvent soumise.

« Ironiquement, parce que les blockchains donnent au monde une comptabilité si transparente et précise de la consommation d’énergie de notre industrie, elles fournissent un chiffre tangible sur lequel se concentrer et s’attarder, ce qui a conduit à l’application d’un double standard à notre industrie », a déclaré le post. , ajouter:

«Il n’y a pas de blockchain pour rendre compte de l’empreinte carbone du monde de l’art traditionnel.»

Nifty déploiera également un nouveau système de frappe de jetons qui utilisera la récente mise à niveau EIP-2309 d’Ethereum, qui espère améliorer l’efficacité énergétique de sa création de jetons de 99%.

Un ancien magazine de musique va transformer son catalogue en NFT «durables»

La publication de médias musicaux populaires Spin s’est associée à la société de liquidité Nax pour publier des NFT illustrant les photographies acclamées du magazine, affirmant que les jetons sont écologiquement durables.

Spin, qui opère maintenant comme une entreprise de médias après avoir fonctionné en tant que magazine imprimé entre 1985 et 2012, fournira ses archives de contenu complètes à tokeniser et à collecter.

Alors que les deux sociétés ont annoncé qu’elles travailleraient au lancement d’un marché NFT «économe en énergie» et d’une plate-forme d’émission pour héberger les jetons de Spin, l’annonce n’a fait aucune estimation quant à l’empreinte carbone de la plate-forme à venir.

Investir dans les NFT, c’est comme aller au casino: PDG de la banque BNP Paribas

Lors d’un entretien avec Bloomberg le 24 mars, le PDG de la banque française BNP Paribas, John Egan, a décrit les NFT parmi les «catégories d’actifs les plus risquées».

Comparant l’investissement dans NFT à la visite d’un casino, Egan a exhorté les collectionneurs à n’acheter que des non-fongibles pour le plaisir:

«Je ne pense pas que nous pourrions trouver beaucoup plus de catégories d’actifs risqués à ce stade. Je pense que cela s’apparente probablement à ce stade, à entrer dans le casino. Vous savez que vous allez dépenser de l’argent, mais peut-être que vous le faites pour le plaisir, pour l’expérience.

«Si vous gagnez, vous avez de la chance et je pense que c’est la façon dont nous devons y penser à ce stade; c’est dans sa phase initiale », a-t-il ajouté.

Malgré l’analogie du jeu, Egan a prédit que les NFT deviendraient une «infrastructure économique fondamentale» au sein de l’économie virtuelle au cours de la prochaine décennie.

Pamela Anderson fait allusion aux prochains NFT

Pamela Anderson a été active sur la plate-forme de jetons sociaux BitClout après avoir été vérifiée le 27 mars. L’ancienne star de Baywatch distribue des copies signées de sa dernière couverture de magazine Playboy de 2016 aux trois plus grands détenteurs de sa pièce de créateur.

BitClout fait partie de plusieurs plates-formes qui ont émergé pour faciliter les gains d’argent NFT de célébrités, permettant aux influenceurs de frapper des «pièces de créateurs» pour que leurs fans puissent les échanger et les collecter.

La pièce d’Anderson est actuellement évaluée à plus de 12000 $, la célébrité laissant entendre que les détenteurs de jetons pourraient bientôt recevoir un parachutage NFT: