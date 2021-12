Les NFT deviennent plus décentralisés que jamais

Si la récente panne prolongée à Facebook (NASDAQ :FB) et ses sites sœurs Instagram et WhatsApp en octobre ont tout prouvé, il a démontré l’intérêt de maintenir des réseaux décentralisés, un point connu des collectionneurs de jetons non fongibles, ou NFT.

La débâcle de Facebook était tout à fait évitable. L’entreprise a effectué un changement de configuration sur ses routeurs qui a interrompu la communication entre ses centres de données. Une erreur comme celle-ci aurait dû être relativement facile à corriger mais, comme l’a expliqué le journaliste technologique Alex Hern, « Facebook gère tout via Facebook ».

Le résultat embarrassant de tout faire passer par des serveurs appartenant à l’entreprise était que non seulement les serveurs étaient hors ligne, mais aussi la capacité de Facebook à corriger le problème. L’entreprise n’a pas pu envoyer à ses serveurs la mise à jour requise ni même ouvrir la serrure électronique de la porte de son propre bâtiment de serveurs. Ils ne pouvaient même pas envoyer de message à la sécurité pour leur demander de se présenter avec une clé physique.

L’ensemble du système de communication de l’entreprise étant hébergé sur une seule plate-forme, elle était en grande difficulté lorsque cette plate-forme a échoué. Si les acteurs du monde de la blockchain sortaient le pop-corn pour regarder le chaos se dérouler, vous pouvez difficilement leur en vouloir.

Les causes de préoccupation s’étendent au NFT et à la blockchain

Cependant, les collectionneurs de NFT ne devraient pas être aussi complaisants à l’idée de témoigner des épreuves et des tribulations de Facebook. Certes, le principal avantage de la technologie blockchain peut être sa décentralisation. Mais cela ne signifie pas qu’il est exempt des problèmes qui peuvent être causés par la fragmentation.

À titre d’exemple, les NFT créés pour un réseau blockchain sont censés rester sur ce réseau. Créez un NFT sur Ethereum et vous pouvez vous attendre à ce qu’il reste sur Ethereum. Il devrait certainement être en sécurité là-bas. Avec des enregistrements conservés sur plusieurs serveurs se vérifiant constamment les uns les autres en temps réel, rien ne peut être perdu, supprimé accidentellement ou mis hors ligne.

Cependant, à mesure que les NFT entrent dans le monde du jeu, ils acquièrent de nouvelles fonctions qui nécessitent un accès à plusieurs réseaux. Les limites d’une seule blockchain ne suffisent plus.

Entrez dans le dragon à chaînes croisées

Bien sûr, l’idée des NFT inter-chaînes n’est pas nouvelle. À titre d’exemple, EverDragons, un jeton ERC-721 créé en juin 2018, pourrait être utilisé sur Ethereum, POA et Tron. Aujourd’hui, cependant, l’idée de pouvoir déplacer les NFT à travers les réseaux tout en conservant les enregistrements de propriété devient une tendance populaire.

Récemment, NFTb, une plate-forme communautaire DeFi et NFT, a lancé une place de marché NFT inter-chaînes pour les joueurs. Une semaine plus tard, FTX, une bourse de dérivés de crypto-monnaie, a lancé un marché pour permettre aux créateurs et propriétaires de NFT d’échanger leurs NFT en utilisant Ethereum et Solana.

Alors que les développeurs commencent à voir la valeur des NFT dans les jeux, ils se rendent compte que les utilisateurs veulent pouvoir utiliser ces NFT quel que soit le réseau de blockchain qui les enregistre.

Les créateurs de NFT poussés à la compatibilité

La compatibilité entre les chaînes est un changement qui n’est pas perdu pour les créateurs de NFT. Draco Dice, par exemple, est un nouvel ensemble de 3 300 dés uniques à plusieurs faces. Ils sont conçus par Hasbro et l’illustrateur de Disney Clark Mitchell et créés par les créateurs de Blockchain Heroes.

Alors que les dés sont publiés sur la blockchain WAX, les développeurs prévoient d’en faire l’un des premiers NFT de jeu véritablement cross-blockchain, accueillant les utilisateurs d’Ethereum, Polygon, Flow et d’autres chaînes populaires.

« Ce sont vraiment des NFT avec une agilité inter-blockchain sans précédent exploitant la technologie » NFT Anywhere « », déclare Zach Comm, créateur de Draco Dice.

L’objectif est d’augmenter l’accessibilité de la blockchain pour les consommateurs qui connaissent peu les plateformes blockchain, et d’augmenter l’accessibilité du développement de jeux pour les développeurs. Le résultat, cependant, devrait être un moyen pour tout le monde de continuer à jouer à ses jeux même lorsque Facebook ou toute autre plate-forme autonome tombe en panne.

