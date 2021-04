Les jetons non fongibles sont «dix fois meilleurs que leurs équivalents physiques», selon le collectionneur d’art numérique MetaKovan.

Le mécène de l’art pseudonyme, qui s’est récemment révélé être l’entrepreneur de blockchain Vingaresh Sundaresan, a acheté le NFT de Beeple «EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS» pour 69 millions de dollars plus tôt cette année.

Expliquant les motifs de son achat dans une interview exclusive avec Cointelegraph, MetaKovan a souligné que les NFT présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux œuvres d’art traditionnelles: ils sont faciles à transférer, ils n’ont aucun coût de stockage et leur propriété peut être partagée. En outre, ils peuvent démocratiser le monde de l’art en le rendant plus facilement accessible aux artistes numériques du monde entier, indépendamment de leur nationalité et de leur milieu social.

MetaKovan a même déclaré que les NFT introduiraient la cryptographie dans le courant dominant.

« Beaucoup de gens vont se familiariser avec la cryptographie par les NFT », a-t-il expliqué.

Le mécène de l’art a rejeté les préoccupations concernant les risques potentiels d’une bulle spéculative se développant sur le marché des NFT. Il pense que la frénésie autour des NFT sert à accélérer l’adoption.

«S’il y a des spéculations, ce n’est pas grave, car nous faisons tout rapidement», a-t-il déclaré.

Selon MetaKovan, le marché NFT influencera à terme le prix des grandes crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum.

Cela pourrait arriver « dans un an environ, alors que beaucoup plus de gens utiliseront les NFT », a déclaré MetaKovan.

Découvrez l’interview complète sur notre chaîne Youtube et n’oubliez pas de vous abonner!