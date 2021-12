Les NFT envahissent-ils le marché de l’art ? Notes d’Art Basel Miami Beach

Cette semaine, les hôtes de « Opinionated » Ben Schiller, Anna Baydakova et Danny Nelson parlent d’Art Basel Miami Beach, la foire d’art internationale annuelle qui a eu lieu en Floride la semaine dernière.

Danny faisait un reportage depuis le sol : Cette année, un nouveau type d’art a fait son chemin à Miami, sous le regard pointilleux des collectionneurs d’art, des conservateurs et, oui, des artistes eux-mêmes. Et oui, ce sont des NFT, ou des jetons non fongibles.

Les NFT étaient auparavant considérés comme de simples bouffonneries amusantes et mignonnes du monde de la crypto (vous vous souvenez des Crypto Kitties ?)

Les maisons de vente aux enchères embauchent agressivement, les marques de mode et les labels de musique recrutent des stars internationales pour faire des NFT exclusifs, et les artistes apprennent à stocker des fichiers sur IPFS et à utiliser MetaMask – les NFT sont-ils là pour rester et devenir un élément nécessaire du futur ?

Écoutez Ben, Danny et Anna discuter des impressions de Danny sur Art Basel Miami Beach – et découvrez ce que les talons hauts de Tina Turner ont à voir avec ça !

Cet épisode a été produit, annoncé et édité par Michele Musso. Notre chanson thème est d’Elision.