Les NFT et le modèle de patronage

Annonçant leur achat du disque la semaine dernière, les membres de PleasrDAO ont déclaré qu’ils considéraient le concept comme étant conforme aux valeurs des jetons non fongibles (NFT), les objets de collection basés sur la blockchain qui sont devenus le pain et le beurre de PleasrDAO au cours de la dernière année. Les NFT sont une forme de crypto-monnaie attachée aux fichiers multimédias – les fichiers JPEG sont reproductibles à l’infini, grâce à la fonction copier-coller, mais le composant crypto peut leur donner un élément de rareté. Il n’y a qu’un seul de chaque jeton, et comme les enregistrements de transaction sont disponibles publiquement sur la blockchain, les imposteurs NFT sont faciles à identifier.

