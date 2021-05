Les NFT examinés de plus près grâce à FINRA z .

À quel point l’engouement NFT est-il brûlant? Il fait tellement chaud que même Finra essaie de s’enrouler la tête autour de lui.

L’Autorité de régulation du secteur financier – le groupe non gouvernemental qui autorise les courtiers et qui le contrôle en conséquence pour les infractions – «se penche en profondeur pour comprendre les NFT et leurs implications pour la réglementation des courtiers», selon une source proche du groupe. .

Cela inclut «apprendre aux examinateurs ce qu’il faut rechercher du point de vue de l’examen», selon la source, qui note que Finra accélère les choses parce que de nombreux investisseurs de détail se sont lancés dans des jetons dits non fongibles en l’espace de quelques mois.

Mercredi, Gamestop est devenu le dernier à prendre le train en marche avec une annonce énigmatique selon laquelle il «construisait une équipe» pour un projet NFT. Après qu’un NFT de l’artiste «Beeple» ait remporté 69 millions de dollars en mars, une multitude de NFT se sont vendus à des prix époustouflants, y compris le premier tweet du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui a coûté 3 millions de dollars plus tard ce mois-là.

Le premier tweet du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a coûté 3 millions de dollars.

Alors qu’il se débat avec tout cela, Finra pourrait faire face à une montée. Une source qui a travaillé en étroite collaboration avec Finra sur la crypto-monnaie se souvient de réunions qui se sont transformées en sessions de questions-réponses où les régulateurs ont posé des questions rudimentaires telles que «Qu’est-ce que l’extraction de bitcoins?» et “Qu’est-ce qu’un échange cryptographique?”

Si et quand Finra commence à contrôler les NFT, ne vous attendez à rien de trop draconien. «Ils ne seront jamais les flics les plus durs du marché puisqu’ils sont composés de gens de l’industrie», ajoute un ancien régulateur.

Vous avez un conseil pour On the Money? Écrivez-nous à [email protected].