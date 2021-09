Les NFT explosent en popularité : 3 des plus grands marchés NFT en 2021 | CryptoGazette

La popularité croissante des NFT n’est plus une surprise de nos jours. Nous avons abordé certains sujets connexes plus tôt dans la journée, notamment le fait que le rappeur Snoop Dogg s’est avéré être, en fait, une baleine NFT.

Décrypter la publication en ligne a noté tout récemment que Snoop Dogg a déjà fait des vagues dans l’espace NFT.

Il y a quelques jours, Snoop Dogg a partagé un tweet disant qu’il était Cozomo de’ Medici.

Il s’agit d’un collectionneur NFT pseudonyme qui a rejoint Twitter en août.

Quoi qu’il en soit, consultez son tweet ci-dessous.

Je suis @CozomoMedici – Snoop Dogg (@SnoopDogg) 20 septembre 2021

En outre, vous devriez jeter un œil aux trois plus grands marchés NFT.

OpenSea

OpenSea est le premier marché NFT peer-to-peer d’origine, et c’est certainement le plus grand.

Comme le note la publication en ligne Decrypt, au moment de la rédaction, il a un volume total de transactions de plus de 6,5 milliards de dollars (selon la plateforme d’analyse DappRadar). Cela offre aux NFT tout, des objets du jeu et des objets de collection aux illustrations, à la musique, aux GIF et plus encore.

Plus tôt dans la journée, nous avons révélé que le marché NFT OpenSea a lancé jeudi une application mobile pour les utilisateurs iOS et Android.

La publication en ligne The Block Crypto note que l’application mobile permet aux utilisateurs de « connecter leur profil OpenSea et de découvrir de nouvelles œuvres, d’enregistrer des œuvres dans les favoris et de filtrer les recherches NFT en fonction de critères tels que la catégorie, le nom, la collection et le créateur ».

Marché d’Axie

Le jeu vidéo alimenté par NFT Axie Infinity accueille le deuxième plus grand marché NFT.

Un problème important à mentionner est qu’il a un volume total de transactions de plus de 2,1 milliards de dollars sur Dappradar.

“Il se négocie exclusivement dans Axies: des animaux de compagnie numériques mignons de type Pokémon que les joueurs peuvent acheter et échanger sur le marché Axie”, note Decrypt.

CryptoPunks/Laboratoires de larves

La publication en ligne exacte note que le troisième marché NFT important est l’un des premiers exemples de NFT sur le réseau Ethereum CryptoPunks.

Il s’agit d’une série de 10 000 personnages générés aléatoirement avec une esthétique pixel art et des attributs uniques.

Il est également essentiel de noter que le marché du créateur de CryptoPunks, Larva Labs, est l’endroit où la majorité des ventes ont lieu.