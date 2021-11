Les NFT font toujours face à des défis juridiques, mais plus de clarté est attendue bientôt

Source : Adobe / Brian Jackson

Les jetons non fongibles (NFT) sont actuellement confrontés à des défis juridiques, mais il y aura bientôt plus de clarté sur la façon dont les objets de collection numériques seront traités d’un point de vue réglementaire, a convenu le panélistes lors d’un webinaire hébergé par le site Web de suivi cryptographique CoinGecko.

Avec l’espace NFT continuant de croître à la fois en termes de nombre d’objets de collection créés et de montant de capital entrant dans l’espace, les régulateurs prennent de plus en plus note de ce qui s’y passe, Anjan Vinod, analyste en investissement de la société d’investissement axée sur la cryptographie. ParaFi. Capitale a-t-il déclaré lors de la discussion de mercredi.

Il a souligné que l’activité dans l’espace NFT « ne passe pas indéfiniment inaperçue », tout en expliquant qu’il est important que le marché fonctionne de manière durable afin que les régulateurs ne prennent pas de mesures drastiques.

« Nous voyons des gens créer 10 000 objets de collection pour chats ou chiens ou quoi que ce soit, les vendre et passer à autre chose », a déclaré Vinod, ajoutant que « ce n’est pas durable ».

Et bien que le marché puisse se refroidir à un niveau plus soutenable, l’analyste en investissement a tout de même déclaré qu’il pensait que les régulateurs, et en particulier le Commission de Sécurité et d’Echanges USA (SEC), adoptera une approche plus proactive envers l’espace NFT à l’avenir. .

« J’espère que dans les 6 à 12 prochains mois, nous commencerons à avoir un peu plus de clarté », a déclaré Vinod sur ce qu’il s’attend à ce que la SEC fasse à l’avenir.

Mais alors que les réglementations ne sont toujours pas claires pour le moment, Vinod a mis en garde contre les ignorer complètement, affirmant que la meilleure voie à suivre est de « travailler avec le cadre juridique existant » plutôt que d’essayer de l’éviter.

Dans le même ordre d’idées, Marrisa Kim, associée de la société d’investissement en actifs numériques Mondial quantique , a déclaré que l’un des principaux défis auxquels l’espace NFT est actuellement confronté sont les lois sur les valeurs mobilières « qui ont cent ans ». Ces lois devraient être mises à jour et clarifiées, a déclaré l’investisseur.

Cependant, en vertu de la loi actuelle, Kim a admis que certains types de NFT peuvent commencer à « ressembler un peu à un contrat d’investissement » aux yeux des régulateurs.

Particulièrement préoccupant, Kim a mentionné les soi-disant préventes de NFT, qui sont vendues au public avant que quoi que ce soit n’ait été fait. Selon l’investisseur, ces types de ventes présentent une certaine similitude avec les offres initiales de pièces (ICO), qui ont tristement attiré l’attention des régulateurs lors du marché haussier de 2017 de la cryptographie.

« Balgie, manie et euphorie »

Pendant ce temps, commentant la position actuelle du marché du NFT en termes de prix futur potentiel, Anjan Vinod a averti que le marché montrait des signes de surchauffe.

« Dans son état actuel, nous assistons à beaucoup de battage médiatique, de manie et d’euphorie. […] Je pense que 80 à 85 % du volume est lié à une poignée de collections », a déclaré Vinod, ajoutant que « nous en avons des millions. Aujourd’hui, c’est très facile de créer un NFT ».

Il a poursuivi en disant que pour que le marché devienne plus sain, il est nécessaire d’attirer « plus d’artistes grand public » en tant que créateurs afin de répondre aux besoins d’un nouveau groupe d’investisseurs plus large.

C’est ainsi que nous amenons « les 100 prochains millions de personnes dans les NFT », a conclu l’analyste.

