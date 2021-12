Les NFT font toujours partie de l’avenir d’Ubisoft malgré le contrecoup

Malgré les critiques cinglantes des fans suite à l’annonce de l’intégration de NFT dans Ghost Recon : Breakpoint, Ubisoft n’abandonne pas la technologie blockchain.

Lors d’une interview avec Decrypt, le directeur technique de la blockchain d’Ubisoft, Didier Genevois, a déclaré que la société continuerait à travailler sur sa plate-forme NFT Ubisoft Quartz.

« Nous avons reçu beaucoup de commentaires depuis l’annonce, et nous entendons à la fois les encouragements et les inquiétudes », a déclaré Genevois via Décrypter. « Nous comprenons d’où vient le sentiment envers la technologie, et nous devons continuer à le prendre en considération à chaque étape du processus. »

Ces commentaires étaient tout sauf gracieux, car les fans étaient furieux sur les réseaux sociaux à propos d’Ubisoft Quartz. ForTheWin a même découvert que sa vidéo d’annonce avait plus de 10 000 aversions sur YouTube.

« Cette expérimentation vise à comprendre comment la proposition de valeur de la décentralisation peut être reçue et adoptée par nos acteurs », poursuit Genevois via Décrypter. « Nous savons que c’est un changement majeur qui prendra du temps, mais nous resterons fidèles à nos trois principes. »

Toute entreprise qui espère que les fans de jeux vidéo adopteront les NFT connaîtra probablement de nombreuses difficultés de croissance. La semaine dernière, le développeur de STALKER 2: Heart of Chernobyl, GSC Game World, a annoncé que les NFT viendraient dans le jeu, uniquement pour l’indignation de la communauté face à la décision d’atteindre des sommets catastrophiques. La situation est devenue si mauvaise que GSC Game World a annulé tous les partenariats liés au NFT à peine un jour plus tard.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.