Les NFT Ghost Recon Breakpoint d’Ubisoft ne se vendent pas très bien

Pauvre modèle photo, ça vous brise le cœur.Image : Ubisoft / Kotaku / TheVisualsYouNeed (Shutterstock)

Eh bien, bon sang, je suppose que c’est à mon tour d’écrire sur ces stupides NFT d’Ubisoft. Les premiers objets virtuels de l’éditeur sur la blockchain, des objets numérotés uniques pour les joueurs de Ghost Recon Breakpoint, ne sont pas vraiment très demandés. Non, même pas ce casque avec l’exigence de 600 heures de jeu.

Les chiffres d’Ubisoft font partie de son « expérience » Ubisoft Quartz et au lieu d’images légèrement différentes de singes mal dessinés, les chiffres sont des articles cosmétiques dans le jeu avec des numéros de série uniques. L’offre initiale, distribuée gratuitement aux joueurs qui remplissaient certaines exigences en matière de temps de jeu ou de niveau de compte, comprend un skin d’arme qui oblige les joueurs à atteindre le niveau 5 d’XP, une paire de pantalons nécessitant 100 heures de jeu et un masque qu’on ne peut obtenir qu’en passant 600 heures dans un jeu ce fut un désastre complet au lancement.

L’idée était que ces articles NFT limités seraient distribués aux joueurs, qui pourraient ensuite les revendre chez l’un des deux revendeurs autorisés d’Ubisoft, Rarible.com ou Objkt.com. Mais comme l’a souligné Liz Edwards, artiste de personnages senior d’Apex Legends, ce week-end sur Twitter, il n’y a pas beaucoup de revente en cours.

Bien qu’il existe plusieurs articles Ubisoft à vendre sur les sites, les prix demandés allant jusqu’à l’équivalent en monnaie numérique de Tezos de 400 000 dollars américains (4,02 Tezos pour un dollar américain au moment d’écrire ces lignes). Mais il n’y a pas beaucoup de transactions en cours, et celles qui le font sont loin d’être aussi chères. Les deux revendeurs autorisés ne montrent qu’une poignée de ventes ayant eu lieu, avec un volume total de 94,49 Tezos, soit environ 380 $.

Pourquoi si peu de ventes dans un moment où les NFT énergivores deviennent incontrôlables sur le marché mondial ? Tout d’abord, et je ne fais que deviner ici, mais seulement cinq personnes jouent à Ghost Recon Breakpoint, à donner ou à prendre. Deuxièmement, il y a de fortes chances qu’une grande partie des personnes qui jouent réellement au jeu ne soient pas de grands fans de jetons non fongibles. Compte tenu du tollé des fans qui a récemment poussé les développeurs de STALKER 2 à annoncer, puis à annuler rapidement ses plans NFT, c’est un scénario probable.

Une autre possibilité est que ce casque est assez moche. Image : Ubisoft / Kotaku

Troisièmement, et probablement le plus percutant, Ubisoft a conçu son programme Ubisoft Quartz afin que seuls les joueurs du jeu pour lequel les NFT sont créés puissent acheter des chiffres. Cela inclut les achats sur ces sites revendeurs autorisés. Pour que votre acheteur moyen de NFT achète les articles Ghost Recon Breakpoint, même auprès d’un joueur qui en revend un, il doit réellement jouer à Breakpoint. Presque tout le monde veut jouer au jeu tel qu’il est, alors obliger des non-joueurs à enregistrer des centaines d’heures afin de « posséder » un casque qu’ils ne peuvent revendre qu’à d’autres joueurs qui ont enregistré des centaines d’heures est un exercice futile. Pourquoi faire tout cela quand vous pouvez déposer de l’argent sur l’art horrible des singes et en finir avec ça? Si quelqu’un cherche à spéculer, il existe des options NFT plus accessibles et beaucoup plus rentables.

Est-ce la fin des NFT Ubisoft ? Avec le PDG Yves Guillemot récemment descendu d’en haut pour prêcher la bonne parole des NFT à ses subordonnés, probablement pas. Maintenant que la société a mis en œuvre avec succès des jetons non fongibles presque sans valeur, qui sait quels plans sinistres elle a en réserve ?