Les NFT Lamborghini officiels sont maintenant en route ⋆ Crypto new media

Prochain 25 août, les jetons officiels non fongibles (NFT) de Lamborghini seront mis aux enchères sur la nouvelle plate-forme Elysium Bridge.

En effet, les propriétaires et héritiers du Musée Ferruccio Lamborghini, Tonino et Ferruccio Jr, ont annoncé les premiers NFT dédiés à l’histoire de Lamborghini à vendre en exclusivité les pièces les plus rares de leur collection privée.

Les NFT qui seront proposés à la vente sur Elysium Bridge représentent des œuvres inestimables conservées au musée Ferruccio Lamborghini, faisant de cet événement le seule chance de posséder ces pièces uniques.

Jusqu’à présent, ces importantes reliques de l’histoire de la marque Lamborghini n’avaient jamais atteint le monde NFT, à travers lequel la blockchain rendra ces pièces immortelles.

C’est précisément l’idée qui a guidé la vision des fondateurs d’Elysium Bridge depuis le début, faire vivre à jamais des œuvres inestimables dans le monde numérique.

L’événement du 25 août, au cours duquel ces NFT dédiés à Lamborghini seront mis aux enchères, “sera un véritable voyage de découverte des pièces uniques présentes aux enchères, dans lequel des arrière-plans et des détails historiques jamais rendus publics et jusqu’à présent connus uniquement par le La Lamborghini Family elle-même sera révélée », ont expliqué les fondateurs de la plateforme Enrico Branchetti et Patrick Jusic.

Ces NFT sont conçus par six artistes de renommée internationale, dont Emanuele Dascanio et Giovanni Motta, et d’autres noms seront annoncés prochainement.

Sur le site de la plateforme, vous pouvez visionner une bande-annonce annonçant l’événement et vous inscrire à la liste d’attente, qui est le seul moyen de participer à l’enchère.

Les particularités de la marketplace NFT Elysium Bridge

Ce qui distingue cette nouvelle plate-forme de jetons d’art non fongibles, c’est le désir d’être connecté à une série d’événements et de ventes aux enchères physiques avec un public exclusif qui s’intègre dans la scène des grandes villes du monde, y compris Monte-Carlo et Dubaï.

De plus, l’équipe d’Elysium Bridge travaille avec marques de haut calibre, donc après Lamborghini, de grandes nouveautés et collaborations sont toujours attendues.

Lamborghini dans le monde des crypto-monnaies

Depuis des années maintenant, Lamborghini en tant que voiture de luxe est un symbole de l’industrie de la crypto-monnaie, avec des phrases telles que “Quand Lambo?” utilisé pour demander si une pièce augmentera suffisamment pour s’offrir une Lamborghini, précisément.

En attendant, le film coproduit par le projet de crypto-monnaie Tatatu avec Alec Baldwin et Antonio Banderas par le réalisateur Bobby Moresco intitulé “Lamborghini” est toujours en préparation. Le film raconte l’histoire de l’entrepreneur qui a transformé son usine de tracteurs en un constructeur automobile légendaire.