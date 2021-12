Les NFT musicaux sont prêts pour un 2022 explosif

Prenez Spotify. Avec près de 400 millions d’utilisateurs actifs, dont la moitié de ceux qui paient, c’est de loin le service de streaming musical le plus largement adopté et le plus populaire. Il y a environ 8 millions d’artistes sur Spotify qui se battent quotidiennement pour attirer l’attention, pour être dominés par des homologues plus renommés comme Taylor Swift, Billie Eilish et Kanye West. C’est un paysage difficile pour tout artiste s’il n’est pas au sommet, en particulier lorsque les artistes ne sont pas en mesure de capter entièrement le produit de leur travail. Les « titulaires de droits » sur Spotify empochent jusqu’à 70 % des revenus du streaming, et pour la plupart, les titulaires de droits ne sont pas réellement les artistes.

