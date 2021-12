Les NFT ont généré plus de 23 milliards de dollars de volume de transactions en 2021 au milieu de l’engouement pour les actifs numériques

Dans l’univers de la blockchain, 2021 serait très probablement connue comme l’année où les jetons non fongibles (NFT) ont été introduits auprès des masses alors que le volume des transactions a dépassé 23 milliards de dollars – une croissance de 230 fois par rapport à seulement 100 millions de dollars en 2020, selon un rapport de décentralisé plate-forme de découverte et d’analyse d’applications DappRadar. Grâce aux multiples tendances du NFT […]

Dans l’univers de la blockchain, 2021 serait très probablement connue comme l’année où les jetons non fongibles (NFT) ont été introduits auprès des masses alors que le volume des transactions a dépassé 23 milliards de dollars – une croissance de 230 fois par rapport à seulement 100 millions de dollars en 2020, selon un rapport de décentralisé plate-forme de découverte et d’analyse d’applications DappRadar. Grâce aux multiples tendances dans l’espace NFT, notamment les objets de collection générés aléatoirement, l’implication de célébrités grand public et l’essor des jeux NFT à gagner, les images numériques sont devenues un pari d’investissement majeur pour les amateurs de NFT cette année.

Source : Dappradar.com

Le NFT le plus vendu de 2021 était The First 5000 Days de l’artiste numérique Beeple qui a été vendu pour 69,3 millions de dollars. L’image numérique était essentiellement un collage géant de 5 000 images que Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, a commencé à créer le 1er mai 2007. Pendant les 13 années et demie suivantes, il a publié une photo chaque jour en ligne. Le dernier NFT Human One de Beeple a été vendu pour 29 millions de dollars en novembre de cette année et a été le deuxième NFT le plus vendu en 2021.

Le troisième était Bored Ape Yacht Club – une collection de 10 000 NFT qui a été achetée pour 26,2 millions de dollars lors d’une vente aux enchères par la maison de vente aux enchères basée au Royaume-Uni Sotheby’s. En février, selon le rapport, le NBA Top Shot de Dapper Labs avait généré 226 millions de dollars de transactions. Cela représentait 46% du volume record des transactions NFT. « La capitalisation boursière plancher des 100 meilleures collections est désormais estimée à 16,7 milliards de dollars », a déclaré DappRadar.

« L’entrée de célébrités comme SouljaBoy (rappeur américain), Steve Aoki (DJ) et Rob Gronkowski (joueur de football) dans l’espace NFT au début de l’année a ouvert la voie à la période la plus cruciale de la catégorie jusqu’à présent. Dans les mois à venir, les médias grand public ont été remplis de gros titres de la NFT après que Paris Hilton, Eminem et Stephen Curry ont rejoint l’espace », a déclaré DappRadar. De plus, le nombre d’adresses blockchain s’engageant quotidiennement avec des NFT est passé de 5 000 au début de 2021 à environ 1 40 000 à la fin de l’année.

