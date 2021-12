Les NFT prêts à décoller

Comme pour toute classe d’actifs alternative, il est plus logique de posséder l’infrastructure qui la soutient, ainsi que les actifs – par exemple, les bourses de matières premières ainsi que les dérivés qu’elles hébergent. La plate-forme de XWG et son jeton natif, ainsi que les NFT sur ses jeux, sont les mêmes : trois aspects différents mais complémentaires de l’ensemble de l’écosystème. Ensemble, ils forment la base d’une toute nouvelle classe d’actifs qui ne manquera pas de décoller – encore et toujours – premier arrivé, premier servi.

Share