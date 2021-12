Les NFT sont à la hausse. L’automne suivra-t-il ?

Le marché du NFT est actuellement à la hausse : des milliards de dollars sont investis dans l’art, les jeux et d’autres projets NFT. Selon la loi du marché, on peut s’attendre à une grave chute, qui mettra tout en place : les jetons NFT et les projets NFT qui n’ont pas d’utilité pratique et de support médiatique perdront de leur valeur. Par conséquent, le problème le plus aigu est maintenant de trouver des domaines où le NFT est vraiment utile, ajoutant vraiment de la valeur. Pour donner un exemple, il peut s’agir de la certification, de la conclusion de contrats, de la vente d’objets physiques, de la légitimation de l’utilité de l’utilisateur vis-à-vis de la communauté.

C’est certainement utile dans le commerce de l’art : cela donne à une œuvre d’art une provenance indubitable, cela donne aussi à un artiste de sceller des revenus sur le pourcentage des ventes à chaque fois que l’œuvre change de mains. Car la musique est aussi une percée – les artistes ne sont pas obligés de traiter avec les monopoles du marché – ils mettent leur travail sur NFT et les échangent sans intermédiaire. Les développeurs de jeux informatiques et les joueurs l’utilisent pour acheter et vendre des personnages et des fonctionnalités. NFT est utile pour l’identification : toutes sortes de certificats, diplômes, passeports, même les antécédents médicaux peuvent être stockés sur NFT et il sera invincible – vous seul pouvez le partager avec les fonctionnaires ou votre médecin.

Le NFT de base n’est pas compliqué du tout ; pour cette raison, il attire des membres de la communauté inexpérimentés et sans instruction. Cela a des avantages et des inconvénients : d’une part, beaucoup de projets inachevés et inachevés, d’autre part, vous pouvez trouver des perles dans la pile d’ordures.

D’un autre côté, l’utilisation de NFT présente un certain nombre d’inconvénients, qui jusqu’à présent sont ignorés par beaucoup. Le plus important est une question de stockage. Stocker votre NFT sur la blockchain coûte cher et la gestion de gros volumes de données n’est pas si fluide. Comme alternative, de plus en plus d’utilisateurs du « paradis NFT » envisagent un stockage centralisé et décentralisé.

Le premier est pratique, mais vous devez vous fier à la direction et faire confiance à leur sécurité et à leurs fonctionnalités. Le stockage décentralisé est beaucoup moins cher que les autres méthodes. Cependant, il existe des projets décentralisés comme DeNet qui offrent un nouveau type de stockage décentralisé, déjà capable de stocker en toute sécurité tous les fichiers, applications ou NFT. Cette solution stocke toutes les données sous forme de fragments cryptés, de sorte que seuls les propriétaires ont accès à leurs fichiers. En fin de compte, c’est à l’utilisateur de décider quel stockage, quelle approche utiliser, quel stockage est le plus pratique pour lui.

Les NFT post sont à la hausse. L’automne suivra-t-il ? est apparu pour la première fois sur BTC Wires.